Povestea lui Alexandru: olimpic la Informatică, cu 10 la Bac, admis la Politehnică, scrie critică literară

Aceasta este povestea lui Alexandru Trifu care, deşi a urmat un profil real, este pasionat de literatură şi a publicat numeroase articole, în special de critică literară, potrivit adevarul.ro.

Adolescentul spune că Informatica l-a ajutat să îşi sintetizeze gândurile: "Este o ordine în gândire şi un anumit raţionament pe care le capeţi din Informatică şi Matematică, în special, şi asta se pliază foarte bine pe critică şi pe scris, în general.

Este o abilitate destul de rară să îţi poţi face ordine în idei şi să le şi expui într-un anumit mod", spune el.

Alexandru a reuşit să obţină media 10 la Bacalaureat. "A decurs destul de bine. Eu mă aşteptam să fie mai greu (...). Am susţinut examen la Limba Română, Matematică şi Informatică.

Cele mai mari emoţii le-am avut la Limba Română, deoarece depinde foarte mult de nivelul de Subiectivitate a profesorului corector", a spus Alexandru Trifu.

Tânărul a fost admis la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti.

"A fost o sesiune de preadmitere în luna mai, cu o selecţie de dosare pentru olimpici şi examen pentru restul elevilor. Am participat la examen şi am reuşit să iau o medie destul de mare şi am fost admis", a explicat tânărul.