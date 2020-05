Povestea emoționantă a bunicului care a dansat de fericire pentru că a scăpat de coronavirius

”De ce îți e frică, nu scapi”, așa își descrie bunicul vindecat de coronavirus pățania. Asta, deși a făcut tot ce a putut pentru a se feri de virusul care a acaparat toată planeta.

”M-am trezit, aveam toată pijamaua udă. Și am simțit că am temperatură. Pe nas, până în creier, mă ustura parcă aveam ardei. Frisoane, de mă puneam jos. În momentul în care tușeam aveam senzația că toată carnea mi se desprinde, că trage cineva de pieptul meu”, povestește bătrânul.

A ajuns la spitalul din Târgu Cărbunești împreună cu nepoata sa depistată și ea pozitiv la testul pentru coronavirus. Deși s-a însănătoșit mai repede, adolescenta de 14 ani a refuzat externarea. A rămas într-un pavilion special al unității medicale, pentru a-i fi aproape bunicului său.

”Elena are frică de moarte. Orice ar spune, imi spune ”Tati, eu nu vreau să mor!”. A treia încercare.. a scăpat din expozie”, adaugă bunicul.

O explozie care i-a răpit bunica, pe când copila avea doar 12 zile de viață.

Când părinții Elenei au plecat la muncă în străinătate, bunicul i-a devenit și mamă și tată. Însă încercările grele erau doar la început.

”Acum 5 ani am mers la București cu trenul și dincolo de Caracal, l-a tamponat o cisternă de motorină și a luat foc trenul. Eu am luat fata, am lăsat bagajul și am sărit cu ea în mărăcini”, mai spune el.

Bărbatul le este recunoscător medicilor care l-au readus la viață.