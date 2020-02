Povestea lui Florin, copilul premiant care are grijă de patru surori, în Botoşani

Băiatul în vârstă de opt ani locuieşte împreună cu cele patru surori şi sunt în grija bunicilor. Aceştia din urmă nu au nicio sursă de venit, însă nu au stat pe gânduri atunci când a venit vorba despre cei cinci copii.

La începutul lunii februarie, mama copiilor a plecat în Germania, să muncească în agricultură, pentru a reuşi să le trimită bani.

La scurt timp, tatăl copiilor şi-a abandonat copiii, i-a lăsat în grija bunicilor şi a plecat.

Povestea tristă a lui Florin şi a surorilor lui a fost descoperită de Daniel Caşlariu, reprezentant al Asociaţiei Grup Civic Botoşani.

"Astăzi am ajuns în comuna Dobârceni la familia BAȘTIC unde am descoperit poate cea mai tristă poveste de până acum. Am realizat, încă o dată, că în acest judeţ sunt mulţi copii care au mare nevoie de ajutor, de o mână întinsă din partea autorităţilor statului, dar şi din partea oamenilor care nu sunt indiferenţi la suferinţa unor semeni.

În urmă cu o săptămână, mama copiilor a plecat în Germania, la muncă în agricultură, pentru a asigura hrana necesară copiilor. Tatăl copiilor a hotărât că mai bine e să fugă și să își abandoneze proprii copii.

Copiii au rămas în grija bunicilor, care nu au nicio sursă de venit și trebuie să trăiască toți din alocația celor mici. Băiatul cel mare este un copil premiant, cu o sumedenie de diplome, dar și un adevărat campion care a câștigat nenumărate medalii la diferite concursuri. El are grija și de frățiorii mai mici, în timp ce bunicii fac treabă pe lângă casa.

Vă rog din suflet să distribuiți, cu speranța că va dori cineva să le dea o mână de ajutor. Cei cinci copilași nu își doresc multe lucruri, ei se mulţumesc să aibă ce pune pe masă şi cu ce să se îmbrace până va reuși mama să le trimită ceva bănuți. Copilaşii au nevoie de: hăinuțe, papucei, pampers (mărimea 5). Băiat, 8 ani (32 mărimea la papuci), fată, 6 ani (31 la papuci), fată, 4 ani (30 la papuci) și Gemene de un an și cinci luni. 0727013293", a scris Daniel într-o postare pe Facebook.