Prefectul județului Tulcea anunță că a sesizat DNA în cazul adăpostului de animale din comuna Dăeni

1 minut de citit Publicat la 20:13 23 Oct 2026 Modificat la 20:13 23 Oct 2026

Direcția Sanitar-Veterinară a dispus suspendarea activității unui adăpost privat pentru câinii fără stăpân din satul Dăeni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty

Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, a sesizat, vineri, Direcția Națională Anticorupție (DNA), în urma suspiciunilor privind activitatea adăpostului de animale din comuna Dăeni și modul în care autoritățile și-au exercitat atribuțiile, a anunțat instituția pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.

Sesizarea survine controlului desfășurat marți, 20 octombrie, de membrii Comisiei mixte înființată de Prefectură în cazul adăpostului pentru animalele fără stăpân.

„Am solicitat efectuarea cercetărilor necesare pentru a se stabili dacă aspectele semnalate întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni. Consider că respectarea legii, protejarea interesului public și exercitarea responsabilă a atribuțiilor de către autorități sunt esențiale”, a declarat prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, potrivit sursei citate.

La finalul lunii august, Direcția Sanitar-Veterinară a dispus suspendarea activității unui adăpost privat pentru câinii fără stăpân din satul Dăeni până la remedierea deficiențelor constatate în timpul controlului, iar polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru săvârșirea infracțiunilor de schingiuire a animalelor și uciderea acestora.

Adăpostul de animale și-a reluat activitatea la finele săptămânii trecute, potrivit normelor sanitar-veterinare, iar Prefectura județului Tulcea a decis marți, 20 octombrie, constituirea unei comisii mixte de control în cazul acestuia, comisie din care fac parte reprezentanți ai nouă instituții de control, în contextul în care problemele semnalate de alte instituții, ca de exemplu Garda de Mediu, nu ar fi fost remediate.

De altfel, în urma controlului făcut marți, prefectul Eugen Terente a transmis Inspectoratului de Poliție Județean o sesizare privind existența unui adăpost ilegal de animale în aceeași localitate.