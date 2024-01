Un preot din Cluj este obligat să plătească daune morale de 5.000 de lei, după ce a făcut scandal la o înmormântare

Un preot din Cluj are de achitat daune morale de 5.000 de lei după ce a făcut scandal la o înmormântare.

Sursa foto: Hepta

Preotul a certat familia pentru că nu-și achitase dările bisericești, iar pentru a începe slujba a insistat ca rudele defunctei să-și ceară iertare public, scrie turdanews.net.

După un proces care a durat mai bine de trei ani, instanța a decis că și familia trebuie să-i achite preotului 2.500 de lei, dar și să șteargă, de pe rețelele sociale, toate postările legate de înmormântare.

"Nu o să încep această înmormântare, până când familia nu își cere iertare față de mine, pentru modul urât în care s-a comportat față de mine în ultimele 3 zile. Aștept să vă cereți iertare...", a spus preotul chiar la momentul înmormântării.

"Am fost jignit… (...) Nu e vorba să dea bani, ci să își plătească locul de veci. Nu să îmi dea banii mie. Dânșii nu au mai plătit contribuția de zece ani. Ascultați-mă, că am evidențe și am martori. De zece ani de zile nu și-au mai plătit contribuția. Hotărârea Consiliului Parohial este că familia care nu își plătește contribuția în ultimii 3 ani plătește locul de veci (...) Noi nu suntem slugile dvs, noi suntem slujitorii dvs.”, spunea preotul.

Înmormântarea a avut loc până la urmă iar apoi familia a vrut să-și facă dreptate.

Preotul a fost sancționat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Parohul a fost obligat să restituie cei 5.000 de lei pentru locul de veci familiei îndoliate, dar și să-i ceară acesteia iertare public. Rudele nu s-au mulțumit cu atât și au decis să meargă în instanță.

În urma procesului care a durat mai bine de 3 ani, judecătorii au dat verdictul: preotul trebuie să plătească rudelor daune morale de 5.000 de lei, întrucât comportamentul lui a provocat suferință suplimentară fiicei defunctei.

Aceeași instanță a decis, însă, că și familia trebuie să-i plătească parohului 2.500 de lei, dar și să șteargă de pe rețelele sociale toate postările legate de înmormântare. Decizia Judecătoriei Cluj-Napoca nu este definitivă.