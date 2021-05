Un preot din Constanţa şi-a regăsit mama după 29 de ani, cu ajutorul Facebook

Arhidiaconul George-Mihai Hrițuleac a apelat la ajutorul paginii de Facebook - The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României pentru a-şi găsi mama de care a fost despărţit în urmă cu 29 de ani.

După ce povestea sa a fost publicată pe pagina de Facebook, preotul a fost pus în legătură cu mama sa, care locuieşte în prezent în judeţul Dolj.

"Pentru că nu toate căutările au loc public, vreau să împărtășesc cu voi bucuria pe care am avut-o atunci când domnul Părinte Arhid. George-Mihai Hrițuleac a avut încredere în noi și ne-a cerut ajutorul. Mă bucur nespus că am reușit să îi găsim mama, și cu acordul dânsului vă adaug cuvintele lui pentru noi toți, cuvinte care au venit ca o mângâiere pentru suflet:

“Dumnezeu știe cel mai bine din ce motive mi-a fost dat să cresc fără Mamă. Tot EL știe cel mai bine de ce mi-a fost rânduit să eșuez în încercările mele de a o găsi din ultimii mai bine de 5 ani. Nu m-am oprit din căutări și, până la urmă, Dumnezeu mi-a rânduit ca anul acesta să dau peste niște oameni minunați la “The Never Forgotten Romanian Children” și, cu ajutorul lor să o găsesc pe cea care mi-a dăruit viață. Ne-am întâlnit, am povestit și ne-am bucurat unul de altul câteva zile. Până la următoarea întâlnire… Mulțumesc din suflet pentru tot și pentru toate, echipei The Never Forgotten Romanian Children!

Să vă răsplătească Dumnezeu jertfa, dragostea și osteneala! Dumnezeu să rânduiască tuturor reîntregirea sufletelor prin aflarea membrilor familiilor biologice! Pace si bucurii tuturor!", se arată într-o postare a paginii care îi ajută pe românii adoptaţi sau care nu şi-au mai văzut familia de foarte mult timp să îi regăsească pe cei dragi.

Pentru că nu toate căutările au loc public, vreau să împărtășesc cu voi bucuria pe care am avut-o atunci când domnul... Publicată de The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României pe Luni, 10 mai 2021

Înainte și după… 29 de ani. Bine te-am regăsit, Mama! Publicată de George-Mihai Hrițuleac pe Sâmbătă, 8 mai 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal