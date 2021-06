Primarul care s-a trezit cu ursoaica în garaj: "A fost şi la uşa de intrare. Noi dormeam cu doi copii mici în casă"

Primarul din Băile Tuşnad, Butyka Zsolt, a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit în exclusivitate despre urşii agresivi din judeţul Harghita.

"Cred că deja discutăm de două luni, tot tragem semnalul de alarmă.

Butyka Zsolt, primarul din Băile Tuşnad: "E suprapopulare şi pur şi simplu nu mai putem"

Aţi văzut ce s-a întâmplat (...) Bine că nu a intrat în casă. A fost şi la uşa de la intrare. Noi dormeam cu doi copii mici în casă. După ce s-a speriat s-a dus în garaj. Tot ce a găsit în garaj, congelator, zarzavaturi, tot a stricat, a spart geamuri. A încercat în prima fază să intre pe peretele garajului, a ajuns la cărămidă, de la cărămidă s-a oprit, s-a dus direct pe uşă şi a spart uşa", a precizat primarul din Băile Tuşnad.

De asemenea, Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a avut o întâlnire în Ținutul Secuiesc pe tema urșilor agresivi.

Numeroase atacuri ale urșilor au avut loc în ultimele săptămâni în zona Covasna-Harghita. Animalele au provocat pagube materiale și au rănit mai multe persoane.

Detalii despre întâlnirea cu Tanczos Barna, pe tema urşilor agresivi

"Din păcate, deciziile se iau la Bucureşti. Aici au fost numai discuţii. Deci toată lumea a semnalat că nu se poate. Noi am ajuns în oraş. Sunt 35 de case, hoteluri, pensiuni, cofetărie, totul spart, adică intră peste tot. După ce a plecat de la mine, am primit acum telefon, că a mai intrat în două hoteluri care sunt aproape de mine. Deci, decizii, aseară nu s-au luat, că nu s-a putut. Noi am venit cu propuneri. Între timp am observat şi ONG-urile cu ce idei au venit. Eu rog toate ONG-urile să se mute aici, măcar pentru o săptămână. Plătim noi totul şi să vadă că noi stăm în pădure, adică la noi nu s-a tăiat nimic. Degeaba zic ei că am tăiat pădurile şi au intrat urşii. La noi peste tot e pădure şi trebuie să trăim împreună cu urşii, ceea ce nu e normal", a precizat primarul din Băile Tuşnad, Butyka Zsolt.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, propune modificarea legislației astfel încât vânătorii să poate interveni, prin sedarea sau împușcarea animalelor, la cel mult 24 de ore de la atacul urșilor.

„Am inițiat o serie de consultări cu privire la atacurile de urși din ultimele zile în Ținutul Secuiesc cu toate organizațiile și instituțiile direct implicate în această zonă pentru a discuta despre modificarea legislației care ar da posibilitatea autorităților locale – ca prin sedare sau împușcare - să poată să intervină în maximum 24 de ore de la sesizarea unui atac”, a scris Tanczos Barna, pe Facebook.

Harghita: 18 apeluri pentru alungarea urşilor, în minivacanţa de Rusalii

Potrivit jandarmilor din Harghita, cele mai multe solicitări pentru îndepărtarea urşilor din apropierea zonelor locuite au fost înregistrate sâmbătă, respectiv opt, marea lor majoritate din staţiunea Băile Tuşnad.

"Primul apel a fost făcut din comuna Voşlăbeni, un bărbat reclamând faptul că în curtea casei sale se află un urs. La sosirea patrulei, ursul plecase. A urmat un apel din satul Şicasău, de unde a fost alungat un urs din apropierea unei case de către o patrulă de ordine publică, formată din jandarm şi poliţist.

Tot sâmbătă, a fost semnalată prezenţa unui urs în cartierul Şumuleu din municipiul Miercurea Ciuc. La sosirea echipajului de jandarmerie, ursul părăsise locul unde fusese semnalat iniţial, dar a fost găsit în apropiere şi a fost îndepărtat spre pădure. Au urmat un număr de cinci apeluri făcute din Băile Tuşnad. În toate cazurile a fost semnalată prezenţa unor urşi pe străzile din localitate, iar echipajele care au ajuns la faţa locului i-au îndepărtat.

Duminică, o femeie din Băile Tuşnad a semnalat faptul că o ursoaică cu pui se află în bucătăria unei pensiuni din staţiune. Un echipaj de jandarmerie a ajuns în scurt timp pe strada Oltului şi a îndepărtat ursoaica şi puii acesteia în pădure. La doar câteva ore distanţă, o altă ursoaică cu pui a fost scoasă dintr-o altă pensiune.

Jandarmii susţin că din cele relatate de către apelanţi urşii se aflau în căutare de hrană, provocând pagube materiale. Ultimul apel de duminică a fost făcut de un bărbat, care semnala prezenţa unui urs tot în Băile Tuşnad, dar animalul sălbatic nu a mai fost găsit acolo de către echipajul de jandarmerie. Ziua de luni a debutat la ora 00.10, cu un apel din Băile Tuşnad, şi s-a încheiat la ora ultimului apel făcut din Izvoru Mureşului, respectiv la 23.20. Primele 5 apeluri au fost făcute din diferite zone ale staţiunii Băile Tuşnad, fiind necesară intervenţia efectivă a echipajelor de jandarmerie în 3 cazuri. Într-un singur caz, un urs a încercat să intre într-un local din staţiune, în celelalte situaţii urşii fiind pe străzi în căutare de hrană. De fiecare dată, urşii au fost alungaţi în pădure.

Ultimul apel de luni, făcut din Izvoru Mureşului, semnala prezenţa unui urs în apropierea unei case, dar echipajul de poliţie nu a găsit ursul acolo. Al 18-lea apel a fost făcut în noaptea de luni spre marţi din Băile Tuşnad şi a fost făcut de către o femeie care solicita sprijin pentru a ajunge la locul de cazare, pe stradă fiind prezent un urs de mari dimensiuni. Patrula de jandarmerie a condus în siguranţă grupul de turişti la locul de cazare şi a alungat ursul în pădure. „În toate cazurile, patrulele au mai rămas în zonă pentru o perioadă, pentru a se asigura că pericolul nu mai este iminent şi au fost anunţate autorităţile cu atribuţii în acest domeniu, alături de care colaborăm, nefiind înregistrate alte evenimente”, au mai transmis jandarmii din Harghita.

