Primăria din România care a atras fonduri de peste 1,3 miliarde de lei

Un oraş din România beneficiază de fonduri generoase după ce edilii locali au reuşit să obţină finanţări din fonduri europene.

Sursa foto: Primăria Galaţi | Facebook

Primăria Galaţi a reuşit să demareze anul trecut peste 100 de proiecte, în valoare de 1,3 miliarde de lei, bani pe care i-a obţinuţi prin accesarea fondurilor europene.

Biroul de presă al Primăriei Galaţi a anunţat că, în 2022, instituţia a reuşit să finanţeze din fonduri europene 112 proiecte, care valorează în jur de 1,3 miliarde de lei.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, din cele 112 proiecte, 86 de proiecte, în valoare de 776 milioane de lei, se află în implementare, iar cinci proiecte, în valoare de 191 de milioane de lei, au fost deja încheiate.

Pentru anul 2023, Primăria Galaţi are în vedere lansarea a 21 de proiecte, cu o valoare de 366 milioane de lei.

Pe lângă proiectele finanţate cu bani europeni, Primăria Galaţi mai are în derulare 27 de contracte de investiţii, de peste 55 de milioane de lei. Acestora li se adaugă alte 20 de contracte, de peste 60 de milioane de lei, aflate în procedură de achiziţie.

"Am încheiat un an în care am reuşit să ducem la bun sfârşit proiecte importante pentru oraşul nostru.

Dar mai important este faptul că am demarat procedurile pentru obţinerea de fonduri din diferite surse pentru continuarea dezvoltării Galaţiului, iar o parte dintre aceste proiecte au început deja.

Vorbim despre un record în atragerea de fonduri importante pentru infrastructură, educaţie sau sănătate. Contribuţia cea mai importantă pentru toate aceste schimbări aparţine însă gălăţenilor.

Lor le mulţumesc, pentru că împreună am reuşit să nu ne lăsăm descurajaţi şi să putem privi încrezători către viitor", a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, citat de agerpres.ro.

Majoritatea proiectelor implementate la Galaţi au fost posibile datorită fondurilor obţinute prin PNRR, iar educaţia a reprezentat o prioritate.

De asemenea, în 2023, prin intermediul PNRR, vor fi lansate alte cinci proiecte, scopul fiind modernizarea unităţilor de învăţământ.

Primăria Galaţi a investit şi în cele trei spitale din oraş, în prezent, existând fonduri pentru demararea a opt proiecte, în valoare totală 88,4 milioane lei.

Mai mult, Primăria Galaţi a obţinut aprobare şi pentru achiziţionarea a 57 de mijloace de transport nepoluante.

Nu în ultimul rând, proiectele au inclus şi crearea a 700 de locuri de parcare, precum şi refacerea trotuarelor sau amenajarea locurilor de joacă pentru copii.