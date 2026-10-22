Primarul Ploieştiului acuză Loteria Română că refuză să-şi scoată păcănelele din agenţii şi că ar vrea să dea primăriile în judecată

2 minute de citit Publicat la 14:52 22 Oct 2026 Modificat la 14:53 22 Oct 2026

Acum, orașele pot să restricționeze sau să interzică casele de pariuri și sălile de jocuri de noroc. Foto: Getty Images

Primarul oraşului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, a acuzat, joi, Loteria Română că ar refuza să-şi scoată păcănelele din sedii şi că această instituţie "a trimis tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei". Poliţeanu susţine că mai e doar un pas până când Loteria va da primăriile în judecată.

La începutul anului 2026, Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (OUG 7/2026), deleagând primăriilor dreptul de a elibera autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.

Dar primarul din Ploieşti, Mihai Poliţeanu, transmite că Loteria Română, o instituţie a statului, refuză să scoată păcănelele din sedii.

"Loteria nesimţirii. Loteria Română a trimis Primăriei Ploiești și tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desființarea păcănelelor din sediile Loteriei. Este pasul intermediar până la acționarea în instanță a tuturor primăriilor de către Loteria Română.

Loteria Română este o companie cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Economiei, care este acționar unic.

Cu alte cuvinte, statul a dat posibilitatea comunităţilor să ia decizii cu privire la păcănele şi tot statul dă cu tifla comunităţilor. Este o nesimţire fără margini", a postat Mihai Poliţeanu.

Şi Boc a cerut Loteriei să scoată păcănelele din agenţii

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a cerut Loteriei Române să scoată păcănelele din agenţiile loto, după ce Consiliul Local a interzis jocurile de noroc în spaţiile fizice, printr-o hotărâre adoptată la 4 septembrie 2026. Edilul a transmis că "nu putem cere operatorilor privați să respecte un standard pentru protejarea comunității, iar în spațiile unei companii a statului să continuăm să vedem aceleași aparate".

Boc a avut un mesaj ferm pentru Loteria Română: "Scoateți păcănelele din agențiile loto din Cluj-Napoca și demonstrați că responsabilitatea socială este mai importantă decât veniturile obținute din aceste aparate".

"Mesaj către Loteria Română: scoateți păcănelele din agențiile loto din Cluj-Napoca. Consiliul Local Cluj-Napoca a transmis un mesaj fără echivoc: nu vrem ca păcănelele să mai facă parte din viața cotidiană a orașului nostru.

De aceea, solicit public Loteriei Române să respecte spiritul acestei decizii și să retragă aparatele de tip slot-machine din agențiile loto pe care le operează în Cluj-Napoca.

Nu putem cere operatorilor privați să respecte un standard pentru protejarea comunității, iar în spațiile unei companii a statului să continuăm să vedem aceleași aparate.

Statul trebuie să fie primul care dă exemplul, nu ultimul care se conformează.

Nu avem nimic împotriva Loteriei Române și nici împotriva activităților desfășurate legal. Dar atunci când discutăm despre păcănele, discutăm și despre riscul dependenței, despre familii care pot ajunge în dificultate și despre tineri vulnerabili în fața promisiunii câștigului rapid", a transmis şi Boc.