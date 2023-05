"Am stat în umbră, dar nu mai pot!" O profesoară a arătat dezastrul de la şcoala specială din Huedin

O profesoară de la Şcoala Specială Gimnazială Huedin a publicat fotografii în care arată condiţiile de coşmar în care trebuie să predea elevilor. Pereţi scorojiţi, toalete insalubre şi săli de clasă dărăpănate.

Condiţiile în care învaţă elevii de la Şcoala Specială Gimnazială Huedin sunt dezastruoase. Pereţii sunt crăpaţi, tencuiala a căzut în unele locuri, iar turnul de lemn din faţa clădirii stă să cadă în orice moment.

Pare o clădire în care nimeni nu a mai pus piciorul de zeci de ani. Şi totuşi, acolo, zilnic, sute de copii şi zeci de profesori sunt nevoiţi să lupte cu ignoranţa autorităţilor şi se pun în pericol într-o şcoală care s-ar putea prăbuşi oricând peste ei.

Situaţia s-a aflat după ce o profesoară, sătulă de condiţiile de coşmar, a publicat mai multe fotografii cu clădirea în care învaţă peste 90 de elevi. Localnicii din Huedin sunt îngroziţi de condiţiile din şcoli în care sunt nevoiţi să îşi trimită copiii în fiecare zi. Consiliul Judeţean caută acum soluţii, dar şi surse de finanţare pentru a renova şcoala aflată la un pas de a se prăbuşi peste elevi şi profesori.

"Am stat în umbră până acum, dar nu mai pot!!! Așa arată școala mea, dl Ciucă, la o aruncătură de băț de Cluj-Napoca! Și, da, dl Ciucă, am avut 10 la licență, disertatie și definitivat! Nu sunt bani de reparații! Am înțeles, acum, că nu sunt bani nici de salarii! Mi-am amenajat sala pe banii mei și merg cu drag la școală! M-aș fi gândit cu bucurie că, dacă mai urcau salariile, voi mai putea face rost de câte ceva pentru școală! Nu, nu m-am gândit la familia mea, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat până acum și nu suntem muritori de foame, cu toate că suntem profesori!!! Nu sunt bani, dl Ciucă, de unde să fie??? Unde ați mai văzut atâta ură împotriva profesorilor??? Ceea ce cer colegii mei de breasla, e mai mult decât pertinent!!! Rușine să vă fie! Nu sunt bani, dl Ciucă, și nici nu vor fi vreodată pentru educația copiilor noștri! Apropo, aveți copii? Dar dna Deca are copii? Dar dl presedinte are copii? Rămâneți în bula voastră din Parlament, cu tot cu neamurile și pilele domniilor voastre!", a scris profesoara Mihaela Ciupei într-o postare pe Facebook.