Incident în timpul protestelor fermierilor și transportatorilor. Unui copil aflat într-o mașină blocată în trafic i s-a făcut rău | Poliţiştii l-au dus urgent la spital

Incidentul a avut loc vineri pe șoseaua ocolitoare a municipiului Suceava, în timpul protestelor organizate de fermieri și transportatori.

Unui copil aflat într-o mașină blocată în trafic i s-a făcut rău. Părinții au cerut ajutorul polițiștilor care au asigurat transportul la spital.

"Din coloană, un șofer coboară stingher, cu mâinile împreunate și cere ajutor. În mașina sa se afla copilul minor care are nevoie urgentă de intervenție medicală ca urmare a unor afecțiuni. Fiecare clipă contează iar pământul pare că fuge de sub picioare pentru cel care are însă puterea să ceară ajutorul polițiștilor rutieri. Rezultatul nu putea fi decât unul.

Orice misiune, orice consemn, au un punct de referință. Suferința, sănătatea și viața unui copil primează și imediat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au luat decizia potrivită.