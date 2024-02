Raiul gurmanzilor din Delta Dunării: Patru bucătării internaţionale într-un singur loc

Mâncarea joacă, fără doar și poate, un rol esențial în vieţile noastre. Nu contează din ce parte a lumii ești - trebuie să mănânci. De altfel, poţi învăţa multe despre o anumită cultură explorând doar mâncarea acesteia. De fapt, ar putea fi destul de dificil să defineşti pe deplin o cultură fără să iei în considerare bucătăria tradiţională. În Deltă, există un loc unde se găsesc nu mai putin de 4 bucătării internaționale celebre în întreaga lume.

Crișanul este o atracție turistică de neratat pentru vizitatorii care ajung în Delta Dunării. Este locul perfect pentru temerarii şi iubitorii de natură și aventură. Este, în acelasi timp, și locul unde găsești cel mai bun storceag, ravioli sau paellia.



"Avem şase puncte de lucru. Patru dintre ele sunt restaurante. Danube Pride este axat pe mâncarea mediteraneeană, avem cherhanaua, care oferă mâncăruri românești, avem bucătăria japoneză și pe cea libaneză.

Suntem singurul resort din Deltă care oferă această diversitate", spune Chef Bogdan Piele.



În acest rai al gurmanzilor și-au dat întâlnire unele dintre cele mai gustoase și sănătoase bucătării din lume. Pentru a întelege și mai bine secretele bucătăriei internaționale, cu tot ce are are mai bun de oferit, ghid, în această călătorie culinară, ne-a fost Chef Bogdan Piele.



"Avem un display cu bucătărie românească, cu bucătărie italiană, spaniolă, libaneză, avem display pentru copii. Avem mâncare bio", explică cheful.



Lecția gastronomică a început, așa cum era de așteptat, cu mâncarea tradițională a locului în care ne aflam. Am descoperit că mai mult de 90% din mâncărurile zonei sunt făcute din pește.



"La bucătărie românească avem chestii locale din bucatăria locală, marinate şi pateuri de peşte făcute după reţetele lor.

Nu lipsesc borșul din peste și storceagul, scrumbia afumată, icrele proaspete, morunul preparat în diverse feluri, știuca umplută, plachia sau musacaua din pește.

Folosim peştele de Dunăre, care este fenomenal şi am rămas uimit când am venit aici şi am adus niste bătrâni să-mi gătească în stilul lor.", mai explică chef Bogdan Piele.

Calcanul de Marea Neagră, cel mai bun calcan din lume

Produsele locale sunt mult mai curate şi gustoase, susţine cheful:

"Avem carasul de Dunăre, crapul, somnul, din Marea Neagră avem lufărul, un peşte pe care l-am descoperit şi am început să gătesc cu el.

Folosim Calcan de Marea Neagră pentru că mi se pare cel mai bun calcan din lume, am testat şi din Mediterana, dar e mult slab calitativ decat al nostru."

Bucătăria italiană, spaniolă şi libaneză, la loc de cinste în Deltă

O altă bucătărie la fel de gustoasă, prezentă, de altfel, în locul în care ne-am cazat este cea italiană.

Este deseori supranumită "cea mai bună bucătarie din lume" datorită simplității sale și a gustului bogat. A fost influentată și formată de bătăliile, invaziile și evoluția țării. A devenit o fuziune între condimentele din Orientul Mijlociu, cerealele africane și peștii mediteraneeni.



"La bucataria italiană avem de la pizza până la brânzeturi fine, măsline marinate, sosuri. Avem salsiccia, avem prosciutto crudo, toate aduse de la sursă." - continuă chef Piele prezentarea.



Întâmplarea face să nimerim la seara italiană. 25 de bucătari au pregătit pentru turiștii ajunși la resort un adevarat ospăț italienesc: salate, branzeturi italienesti, pizza romana, mezeluri italieneşti, pate de crab, mozzarella din Bufala, midii, paste cacio e pepe făcute chiar în faţa clientului.



Din cadrul resortului, nu lipsește bucătăria spaniolă, una dintre cele mai diversificate bucătării europene.



"Avem painea catalană, mezelurile lor cu fistic, avem hamonul iberic, avem branzeturile lor.", mai spune cheful.



Tot aici am gustat și Paella, probabil cel mai faimos fel de mâncare spaniol, al cărui gust

era similar cu cel încercat în Spania. La loc de cinste erau și preparatele libaneze cu celebrele

tabbouleh, kafta, baba ghannoush sau humus.



"Noi folosim doar materia primă selecţionată de noi, spre exemplu la fructele de mare folosim doar caracatiţa de Maroc, pentru că este cea mai fragedă şi mai dulce dintre toate.

Folosim calamar de Patagonia pentru că este cel mai gustos dintre toţi calamarii din lumea asta.", mai spune Chef Bogdan Piele.



Mâncarea nu mai e de mult o banalitate sau o simplă necesitate, ci a devenit o adevărată artă.

În plus, este cel mai la îndemână mijloc prin care oamenii pot socializa și înţelege cultura gastronomică a altor lumi.