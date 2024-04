După 13 ani petrecuți în Italia, o româncă a revenit acasă și a pus bazele unei afaceri de succes: ”Produsele mele reprezintă universul meu”

După 13 ani petrecuți în Italia, Mirela Bud a decis să se întoarcă definitiv în România. Pasiunea pe care a descoperit-o la scurt timp după ce a revenit pe meleagurile natale i-a adus câștiguri substanțiale, după ce a decis să o transforme într-o afacere.

Sursa foto: Facebook/ Mirela Bud

Mirela Bud, originară din Oaș, a muncit mai bine de un deceniu în Italia, însă dorul de casă a făcut-o să-și dorească să se întoarcă definitiv în România.

După ce a revenit acasă, Mirela și-a descoperit o nouă pasiune: aceea de a confecționa zgărzi și brâuri de mărgele.

Acum, noua pasiune îi aduce şi venituri, dar contribuie și la păstrarea tradițiilor oșenești.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți vedea imagini cu produsele realizate de Mirela.

”Am văzut pe cineva purtând o zgardă de această și mi-a plăcut atât de mult încât am zis că vreau și eu, dar vreau să mi-o confecționez eu. Și am început să fac, pentru mine la început, până am învățat, până am deprins dexteritate, până mi-au ieșit și am avut un produs pe care să îl port cu mândrie. Când eram copil nu îmi plăceau, nu mă atrăgeau, acum produsele mele reprezintă universul meu și tot ce îmi doresc să fac zi de zi”, a declarat Mirela pentru Obiectiv SM.

Mirela Bud a devenit un meșter popular cunoscut în comunitatea din care face parte și își dedică marea majoritatea a timpului pentru această pasiune.

”Realizez zgărzi și în stilul vechi oșenesc, folosind culorile închise și sobre, dar le și adaptez pentru ținute mai moderne, mai vesele. De exemplu galbenul, albastrul deschis se foloseau extrem de puțin spre deloc înainte, eu le utilizez des, pentru că sunt culori plăcute la purtat chiar și la o ținută de zi sau o ținută office”, a mai spus Mirela, notează sursa citată.