"Dacă e să-ți salvezi viața, intri și în mizeria asta!” | Românii au cimentat wc-urile în adăposturile de protecție civilă | Au 24 de ore să-și evacueze murăturile, în caz de război

În România, sunt, pe hârtie, peste 5.000 de adăposturi de protecție civilă, menite să ofere cetățenilor refugiu în caz de situații excepționale, inclusiv în caz de război.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alcătuit o listă a acestor adăposturi, iar o aplicație web de tip hartă interactivă le face mai ușor de localizat în întreaga țară.

Însă realitatea în multe dintre locațiile respective arată că acolo poate fi orice, mai puțin un adăpost sigur.

Unele dintre aceste amenajări constituite, de regulă, la subsolurile blocurilor, au fost transformate în depozite de murături. Altele au fost inundate și, chiar dacă apa a fost scoasă, sunt, în prezent, de nefolosit.

Un reportaj realizat de Antena 3 CNN în Ploiești a expus situația deplorabilă a spațiilor unde românii ar urma să-și pună viețile la adăpost în situații extreme.

Citește și: Unde se pot refugia românii în caz de război sau cataclisme | O hartă interactivă semnalează 5.000 de adăposturi, dar buncărul anti-atomic de sub Parlament nu este marcat

Astfel, într-un subsol de imobil rezidențial tronează, la propriu, mai multe vase de wc cu gurile de scurgere cimentate.

"Așa a vrut un vecin. A spus că refulează canalizarea, dar țevile s-au schimbat, iar aceste wc-uri au rămas cimentate", povestește Silvia Sărățeanu, responsabila acestui adăpost.

"Cu două războaie la ușă, toată lumea ține borcane. Eu am făcut tot: am vopsit ușile, am făcut curat, fără nicio mână de ajutor", continuă ea.

Concluzia, în cazul acestui adăpost, e că oamenii și-ar putea găsi aici un refugiu temporar, printre borcane, cu condiția să nu fie presați de nevoi fiziologice urgente.

Situația nu e mult diferită în cazul altor adăposturi de protecție din civilă care, în Ploiești, sunt în număr de aproape 100. Reprezentanții municipalității spun, cu legea în mână, că în caz de urgență, locațiile respective trebuie golite de murături, pentru a putea adăposti oameni.

Proprietarii trebuie să scoată murăturile din adăposturi în 24 de ore, dacă vine războiul

"Proprietarii știu că, în caz de situații excepționale, trebuie să elibereze zona în 24 de ore, dacă e amenajat altceva în acel spațiu", spune Alina Istrătescu, purtător de cuvânt al Primăriei Ploiești.

Oamenii din oraș se declară însă mai sceptici.

"Sunt folosite deja, dar nu le controlează nimeni. Se știe foarte bine că toate sunt făcute magazii. Nu există să ne adăpostim noi. Acolo sunt murături, e varză, tot ce se poate", declară, resemnată, o femeie în vârstă.

Un alt adăpost, o altă problemă.

"La acest adăpost, problema e că, de ani de zile, canalizarea este inundată în permanență. Uitați-vă și dumneavoastră: s-a tras apa și a rămas mizeria", explică Viorel Roglinschi, referent în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Concluzia aparține, ca de obicei, potențialilor beneficiari ai adăpostului.

"Ca să îți salvezi viața, intri și în mizeria asta", afirmă o femeie, care a vizitat locația împreună cu echipa Antena 3 CNN.