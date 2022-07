Satul "Albastru" din România, scos la vânzare pentru 1,4 milioane de euro

Satul "Albastru" care poate fi cumpărat pentru suma de 1,4 milioane de euro conţine patru case şi câteva hectare de teren.

Micul Maramureş are o poveste specială. Izolat de lume şi cu o privelişte de vis, este de fapt proiectul unor profesionişti în marketing care şi-au dedicat ultimii ani acestui proiect de a expune originile româneşti sub cerul albastru. Fiecare casă are specificul ei.

Casele Albastru şi Origini sunt vechi de peste un secol, iar acum se află între prunii unui sat din Vâlcea, la 20 de kilometri de Râmnicu Vâlcea şi 87 de kilometri de Sibiu. Iniţial, ele au aparţinut zonei de nord a ţării.

Casa Amurg are 150 de ani, iar Casa Zori de Zi este cea în care se poate adăposti o familie cu mulţi copii.

Vatra satului este hambarul, unde se găseşte o masă construită dintr-o singură bucată de lemn, o sobă şi un spaţiu în care sătenii se pot aduna ca pe vremuri.

Frumusețea acestei proprietăți constă în flexibilitatea pe care o oferă - ea poate fi simultan cămin, investiție, business și casă de vacanță, nu cere o decizie, o etichetă, o renunțare ci doar dor de natură și viața simplă de altădată, sothebysrealty.ro.

Dacă vrei să ieși din sat ai în zonă:

• Trase montane cu diverse grade de dificultate

• Schi pe Transalpina

• Băile Olăneşti, Călimănești, Căciulata, Voineasa, Govora

• Mănăstirea Bistriţa

• Salina Ocnele Mari

• Muzeul trovanţilor

• Lacul Vidra

• Muzeul satului din Bujoreni

• Cula Greceanu

• Mănăstirea Cozia

• Horezu