Scandal la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Artiștii, în conflict cu noul manager după ce au fost constrânși să plece

Este scandal la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, după ce mai mulți tineri actori au fost constrânşi să plece. Unora nu li s-au reînnoit contractele. Ei au fost anunaţi că nu mai fac parte din viziunea managerială a actualei conduceri. Alţi artişti şi-au dat demisia în semn de protest faţă de deciziile noii conduceri a teatrului.

Actorii concediaţi au fost premiaţi, de-a lungul timpului, pentru rolurile jucate în spectacolele din Teatrul Elvira Godeanu. Începuseră să protesteze faţă de deciziile noii conduceri.

Unul dintre ei este Mihai Rădulea, care a obținut premiul "cel mai bun actor" pentru rolul din piesa "Cazul Tudor".

”M-am simţit constrâns și sub o presiune și nu pot să spun că am fost la fel de relaxat ca atunci când am venit aici”, a declarat actorul Mihai Rădulea.

Un alt actor tânăr care nu mai joacă este Iulian Marinescu, președinte de sindicat și fost manager interimar.

”Mi s-a transmis că nu mă potrivesc în viziunea managerială și, când am întrebat de ce, nu am fost lăsat să joc”, a spus și actorul Iulian Marinescu.

De când la conducerea teatrului din Târgu Jiu a venit o nouă conducere, din teatru au plecat 15 angajați, după ce au acuzat lipsa de profesionalism și conducerea abuzivă. Printre ei regizorul și actorul Radu Botar.

Conducerea Teatrului Dramatic Elvira Godeanu a refuzat să ofere un punct de vedere. am preciya tdoar caerts evb de o viyiune manageriala noaus

După plecarea tinerilor actori, sute de spectatori și-au exprimat îngrijorarea fata de situația actuala din teatrul Dramatic Elvira Godeanu.