Siguranța în caz de incendiu a pacienților COVID-19 internați la ATI în Timișoara, o loterie

De teama incendiilor, chiar managerul Spitalului ”Victor Babeș” a cerut ca o mașină de pompieri să se afle în permanență în curtea unității medicale.

Solicitarea i-a fost respinsă de șeful DSU, Raed Arafat.

”Un lucru de neînțeles. Am înțeles că nu este legal să rămână la noi în incintă. Asta iar nu am înțeles-o, pentru că noi am solicitat un ajutor punctual, timp de o lună de zile, și ne-au comunicat că or să vină din trei în trei ore, ca să facă rondă pe la noi pe la spital.

Oricum ne bazăm și cerem sprijinul colegilor de la ISU Banat, deoarece, pe lângă supraîncărcarea rețelei electrice, unde avem personal specializat, avem și supraîncărcarea de gaze medicale, personalul este obosit, este hărțuit și, pe lângă activitatea medicală, acum trebuie să avem grijă și de rețeaua de curent”, a declarat managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara.

