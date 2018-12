Situație revoltătoare în Târgoviște. Un primar a fost jignit de un preot pentru că a primit colindători neagreaţi de BOR

Foto: Constantin Ana/ Facebook

Constantin Ana, primarul oraşului dâmboviţean Pucioasa, Târgoviște, a fost pus la zid de vicarul eparhial Ionuţ Ghibanu, mâna dreapta a ÎPS Nifon, pentru faptul că a acceptat să-i primească cu colindul la Primărie pe membrii grupării creştine „Noul Ierusalim”, apărută în oraş în '90 Ionuţ Ghibanu l-a criticat pe edil pentru faptul că i-ar promova şi implica în mai multe acţiuni culturale locale pe membrii comunităţii religioase „Noul Ierusalim”, din cartierul Glodeni.

În Glodeni Vale există o comunitate de creştini ortodoxi izolată, care trăiesc la biserica “Noul Ierusalim”, aşa cum au denumit-o, şi care au modul lor propriu de a-şi manifesta religiozitatea. Biserica ortodoxă română nu îi recunoşte ca fiind reprezentanţi ai ortodoxismlui, ci ca pe membri ai unei secte.



Pe blogul său, Ionuţ Ghibanu l-a criticat aspru pe primarul din Pucioasa pentru fapta sa.

Mesajul integral:

„Şi nu învăţăm nimic! E constatarea tristă, mai ales după ce observ, cu amară tristeţe, că sunt unii oameni politici ce nu învaţă nimic din istoriile trecutului. Fie din viclean calcul politic, fie din ignoranţă, sau, Doamne, fereşte, dintr-o sinceritate de moment, unii spun lucruri trăsnite. Atât de trăsnite, că te şochează şi te gândeşti cu îngrijorare, aceştia...odihnă a minţii noastre, cum spune cineva, oare mai au viitor politic!? Le iese uneori câte-o cascadă de cuvinte şi te gândeşti că tare bune ar fi niscaiva ore de logică şi oratorie, măcar luate în afara programului, ca meditaţie, că acum ce să faci, dacă ai lipsit de la ele, la vremea lor, e păcat să-ţi pierzi credibilitatea pentru o...să-i zicem ignoranţă sau, fie eroare de moment! Puţin mai devreme, a picat, de pe piedestalul pe care unii îl ridicaseră, un primar ce părea simpatic şi de treabă, iar pentru unii pâinea lui Dumnezeu. E adevărat, depinde despre care Dumnezeu vorbim. Nu a avut ce face, furat de peisaj, de ritm sau melodie şi s-a apucat să-nalţe public osanale unei grupări sectare ce se crede ortodoxă! Greu de crezut, nu? Dar, real! Simţitor din fire, n-am ce-i zice, dar dacă este real, spune domnule clar că te-ai convertit! Aşa ştim şi noi că, deşi nu ai fost la Ierusalim, la cel vechi mă refer, ai devenit un fiu al Noului Ierusalim! Atât te-a dus credinţa, înţelegerea şi fervoarea! De gustibus non disputandum! (n.r: Gusturile nu se discuta) Dar să ştim, că doar eşti faţă publică, iar la vot, bieţii ortodocşi majoritari sunt cei amăgiţi cu promisiuni, ce ţin de Ierusalimul vechi, nu!? Aşa înţelegem şi noi de ce la Referendumul recent domn primar a făcut joc de glezne, s-a făcut că şutează şi a dat un gol de aer! Mare nepot al unui mare om! Păcat! Renume mare, trecut cu importanţă, dar realizări prezente puţine, sărace şi cu ifos! De învingător, desigur! Da, aţi reuşit să învingeţi! Aţi câştigat câţiva zeci de nou ierusalimiteni pucioseni şi i-aţi pierdut pe cei mulţi ortodocşi! Ei vă iubesc în continuare, vă respectă şi vă urează succes în viitorul dumneavoastră! Da, desigur, nu politic, că acela s-a topit, azi îl vedem şi nu e. Doamne, era cât pe aproape să greşesc, litera din tastatură, bineînţeles! Scuze, şi nu mai e! Cine are urechi de auzit să audă şi să înţeleagă! Domn primar, păcat, alături de un prieten din presa aservită, Petruţ, care are amnezie! Ai dat cinstea pe ruşine! ruine...! Eu rămân, ÎNTOTDEAUNA CU GÂNDUL LA DUMNEZEU”, a scris pe pagina sa de Facebook, vicarul Ionuţ Ghibanu.

Sursa: adevarul.ro.