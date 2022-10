Ce s-a aflat despre șoferul care și-a ucis familia într-un accident în Neamț, în această dimineață: ”Nu știu cum a condus mașina în starea în care era!”

Primarul din Roznov, un cunoscut al familiei, susține că bărbatul care se afla la volan era în cârje, după un accident pe care îl avusese la muncă.

„Cunosc această familie. Tatăl a fost chiar ieri dimineață la mine, la primărie şi am stat de vorbă cu el. Asta-i viaţa, fugim şi nu ştim ce se întâmplă într-o clipă.

Aveau mai multe probleme, cu terenuri, cu casa. A mai avut un accident înainte, a căzut de pe o schelă din ce am înţeles, era în cârje. Chiar m-am mirat cum a reuşit să urce scările la primărie. Am rugat un băiat să-l ajute să coboare când a plecat din biroul meu. Nu ştiu cum de s-a dus la Iaşi în situaţia în care era şi cum a condus maşina. A venit şi am discutat să-i dăm ajutorul pentru încălzire… Parcă nu-mi vine a crede, un băiat atât de tânăr!”, a declarat Vasile Pavăl, primarul de Roznov, potrivit zch.ro.