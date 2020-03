Șofer din Câmpulung, scandal cu un polițist: 'N-aveți voie să puneți mâna! Dacă iau coronavirus'

Totul s-a întâmplat, astăzi, pe o stradă din Câmpulung, după ce tânărul șofer a fost tras pe dreapta, iar scandalul a început atunci când tânărul i-a atras atenția polițistului să nu pună mâna pe documentele sale.

IVM

Mai mult, tânărul a și filmat momentul, iar agentul l-a anunțat că îl va amenda.

Au urmat minute în șir în care polițistul i-a cerut actele pentru a întocmi procesul-verbal de constatare a contavenției, iar șoferul a refuzat să le înmâneze pe motiv că se poate infecta cu coronavirus și 'așa zicea legea nouă'.

La un moment dat, polițistul l-a anunțat pe șofer că îl va scoate cu forța din mașină sau că îi va da cu spray paralizant, iar atunci tânărul a sunat la numărul de urgență 112.

"Ies sa imi iau mancare cu adeverinta, cu tot ce trebuie, se trezeste smecherul asta ca are chef el sa imi ia talonul. A specificat clar: el vrea sa imi ia talonul ca asa vrea el. A incercat motiveze ca talonul il ia pentru lumini, aveam luminile aprinse, am circulat corect, nu mi s-a spus nici macar motivul pentru care am fost oprit nimic", a scris șoferul într-o postare pe Facebook.

Pentru atitudinea sa, dar și pentru refuzul de a înmâna documentele, tânărul a fost amendat cu 1.100 de lei, iar permisul de conducere și certificatul de înmatriculare al mașinii au fost reținute pentru o perioadă de 30 de zile.