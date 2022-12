Un şofer din Cluj a alimentat zeci de litrii de benzină fără să plătească. Vânzătoarea unei benzinării a dezvăluit cum a procedat bărbatul

Un şofer care fură numere de înmatriculare şi apoi alimentează prin staţiile de benzină din Cluj este căutat de poliţie.

Sursa foto: Pixabay| planet_fox

Angajata unei staţii de benzină din oraş a făcut public cazul.

Conducătorul auto se pare că fură diverse numere de înmatriculare din oraş, le montează pe maşina sa, alimentează şi pleacă fără să plătească sau produce alte furturi crezând că nu va fi niciodată identificat.

Mai mulţi proprietari de maşini din Cluj Napoca au făcut reclamaţie la Poliţie în acest caz. Unii dintre ei oferă chiar recompensă sute de lei persoanei care ajută la identificarea rapidă a proprietarului bolidilui de lux.

”Număr furat și folosit pe acest Audi A3! Va rog dacă îl vedeți pe undeva să mă notificați atât pe mine cât și dacă e văzut în trafic sunați la poliție! Cauzează diverse prejudicii, iar conducătorul auto se pare ca fură diverse numere de prin oraș și alimentează sau produce alte furturi crezând ca nu va fi niciodată identificat. Haideți sa îi facem o surpriză de Crăciun! Update: Prejudiciul meu e de 400 lei, eu ofer 600 de lei persoanei care mă ajută cu identificarea rapidă a proprietarului. NU vreau recuperarea prejudiciului, pe cât vreau pedepsirea autorului și stoparea fenomenului! Mulțumesc!”, a relatat Andreea Ioana, angajata din benzinărie.

Firma care deține numărul de înmatriculare l-a declarat furat. ”Acest Audi A3 - gri e deja in foarte multe plângeri (mai mereu cu numere diferite), toate in cursul acestui an, majoritatea în stațiile de carburant”, mai precizează cea care a reclamat cazul.