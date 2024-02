"Am încercat să discutăm ca între bărbați. Mi-a dat block!" | Soțul înșelat, care l-ar fi denunțat la DNA pe primarul Cosmin Andrei, rupe tăcerea

Primarul din Botoșani, care s-a autosuspendat din PSD după ce a fost plasat sub control judiciar, ar fi încercat să își angajeze, în anul 2021, la Direcția de Taxe și Impozite, amanta de la momentul respectiv, care lucra la o bancă.

Denunțul ar fi fost făcut de soțul înșelat, în condițiile în care soția a înaintat, în decembrie anul trecut, acțiune de divorț.

Acest bărbat s-a confesat corespondentului Antena 3 CNN.

El susține că primarul Andrei și soția sa aveau o relație încă din vara anului 2021, iar femeia sa a reușit, în virtutea relației extraconjugale, să obțină dinainte răspunsurile corecte la examenul pe care urma să îl susțină în luna septembrie.

Soțul femeii pe care ar fi încercat s-o angajeze primarul Cosmin Andrei: "Știam din 2022 de relația lor!"

"Știam din 2022, din august, de relația lor. Efectiv, cu angajarea, ea a încercat de mult să se angajeze la bugetari. N-a reușit. Nu te angajează nimeni. Am fost și eu la un concurs dintr-ăsta, vă spun sincer, și am căzut cu 9,80. Am luat cea mai mare notă din viața mea și am căzut (...) A fost pe bune, nu a fost aranjat.

La ea (soția, n.r.) a fost aranjat de la cap la coadă. A avut subiectele dinainte. Cred că erau vreo trei hârtii subliniate, încercuite cu galben, exact ce urma să fie acolo (la examen, n.r.)

(Soția) a băgat acum, în decembrie, acțiune de divorț. Este încă soție. La început, n-a recunoscut și, sincer, nici nu îmi ardea să aflu tot. Dar orașul știa. Am încercat să vorbesc cu el (cu primarul Cosmin Andrei, n.r.) ca între bărbați.

Nu mi-a dat voie ea, m-a amenințat cu divorțul.

Soțul femeii pe care ar fi încercat s-o angajeze primarul Cosmin Andrei: "Am încercat să vorbesc cu el ca între bărbați. Mi-a dat block!"

I-am dat un mesaj și mi-a dat block instant. Ei (soția și primarul, n.r.) nu mai sunt împreună din mai.

Ei mai vorbesc la telefon, dar din mai-iunie nu mai sunt împreună. Ea e cu altcineva acum.

Dar s-a angajat când relația lor era la început.

A început în iunie 2021 iar concursul a fost în septembrie. Deci, da. Atunci era dragostea la început", a spus acest bărbat la Antena 3 CNN.