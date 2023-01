”Am dus-o pe fetița mea la spital zâmbind, și am luat-o acasă în sicriu!” Mărturia emoționantă a tatălui Ștefaniei, eleva moartă la doar 15 ani

Ștefania a murit la Spitalul Județean Satu Mare, în urma unui stop cardio-respirator. Fata nu avea probleme de sănătate majore, iar părinții și profesorii sunt șocați.

Sursa foto: Captura video

În cauză s-au sesizat inclusiv Colegiul Medicilor Satu Mare, dar și alte comisii de specialitate, care vor face verificări, susțin reprezentanții Spitalului Județean Satu Mare.

"Suntem alături de familia minorei R.K.S. decedate la Unitatea de Primiri Urgențe în data de 18.01.2023, exprimându-ne întreaga noastră compasiune, cu precizarea că s-au făcut toate demersurile necesare în vederea analizei acestui caz din punct de vedere medico-legal, profesional și etic de către comisii de specialitate distincte, inclusiv Colegiul Medicilor, având ca obiectiv identificarea eventualelor erori sau abateri de la normele practică și conduită etică și deontologică. La momentul finalizării acestor demersuri vor fi aplicate imediat toate măsurile care decurg din normele legislative în vigoare", este mesajul Spitalului Județean Satu Mare.

Unul dintre medicii de la UPU Satu Mare, extrem de contestat de o parte a opiniei publice, ar urma să fie concediat săptămâna următoare, susțin surse din conducerea Spitalului Județean.

"În această săptămână se va încheia acest subiect! Mai așteptăm doar comunicările de la instituțiile abilitate și vom încheia procedura. Apoi, va fi liber să ne acționeze în judecată dacă va considera că i s-a făcut o nedreptate", au spus surse avizate pentru PresaSM.

Părinții Ștefaniei sunt distruși de durere! Aceștia au semne mari de întrebare cu privire la cele întâmplate.

"Cum a fost posibil să intre fata zâmbind la Urgență, iar peste o oră să moară". Aceștia spun că adolescenta nu părea să aibă alte probleme de sănătate.

Mai mult decât atât, părinții susțin că s-au prezentat cu Ștefania la spital în cursul zilei de luni, însă medicii nu i-au pus niciun diagnostic.

"Am dus-o pe fiica mea la medicul de familie în cursul zilei de luni. A spus că se simte puțin rău. Am primit un bilet de trimitere la un pediatru. Am făcut raze și au spus că nu e nimic. A făcut și un test de gripă, care a ieșit negativ. Nu a avut nimic grav când a trimis-o acasă. Nu i-a prescris nimic și ne-a programat pe data de 25 la ORL (…) Fata a spus că o apasă ceva în spate, de asta am fost la medic luni. Am mers acasă și a spus că vrea să meargă marți la școală pentru că trebuie să predea portofoliul la matematică, a spus că se simte bine după ce a venit de la spital. Miercuri a spus că iar o apasă la spate, i-am mai făcut o programare la o clinică", spun aceștia.

Mama Ștefaniei, ajutată de sora sa, a reușit să o ducă pe fată la UPU, unde susține că Ștefania a fost jignită de un cadru medical.

"Medicul de la UPU i-a cerut să se dezbrace. Eu i-am dat jos tricoul, dar fetiței i-a fost rușine să își dea jos sutienul. Eu i-am zis la fetiță să se lase consultată. Apoi, medicul mi-a reproșat că fetița e obeză și isterică, cu o voce ridicată. Apoi, a urmat un EKG, iar eu l-am întrebat că ce ar putea să aibă. Iar medicul a spus să tac din gură. Apoi, medicul mi-a spus că are diabet și că o să fie internată. În ultimele clipe să audă fata că îi obeză și isterică… Nu pot să trăiesc cu cuvintele astea (…) Apoi, a venit un domn la mine și mi-a spus că fetița e resuscitată și să nu am prea mari speranțe", povestește mama Ștefaniei.

"Medicii spun că fiica noastră a murit în urma unei infecții la mai multe organe, respectiv la rinichi, vezica urinară, ovare și plămâni (…) Eu nu știu cine o greșit sau ce s-a întâmplat, că nu îs doctor. Eu doar atâta pot să zic, că pe fiica noastră am dus-o înauntru pe picioare, zâmbind înauntru. Si apoi am adus-o acasă în sicriu".

Ștefania a ajuns la UPU Satu Mare în data de 18.01, la ora 15:21. Avea slăbiciune, paloare, tahicardie, saturație oxigen 88%. A fost preluată de echipa de Urgențe majore și intubata. În ciuda eforturilor medicilor, fata a făcut un stop cardiorespirator resuscitabil. La aproximativ 30 de minute, ora 19:10, urmare al celui de-al doilea stop cardiorespirator, fata nu a mai putut fi resuscitată.