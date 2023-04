"Sunt în șoc. De două zile nu pot să pun capul pe pernă, am doar acele scene în cap". Luca, băiețelul de trei ani ucis pe trecerea de pietoni, condus pe ultimul drum

Este a treia zi de proteste la Lețcani, în locul unde Luca, un băiețel de numai trei ani, a sfârșit sub roțile unui TIR.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Astăzi va avea loc ceremonia de înmormântare a copilului, traficul pe ambele sensuri de mers este deja afectat şi mai multe echipe de intervenție de la Poliție și Jandarmerie sunt prezente acolo pentru a ajuta la fluidizarea traficului rutier.

Sute de persoane s-au adunat la casa băieţelului pentru a-l conduce pe ultimul drum. O parte din protestatari au fost la școală în haine închise la culoare, pentru a marca doliul pe care îl poartă.

Șoferul de TIR care l-a ucis pe micuțul Luca la Lețcani a vorbit despre tragedie printre lacrimi.

În dimineața zilei de 19 aprilie 2023, Alin Candrea a plecat la muncă cu gândul că va descărca lemnele în comuna Bivolari, acolo unde avea comandă și că va ajunge la familia care îl aștepta acasă.

Dar în jurul orei 10:30 s-a întâmplat nenorocirea și, într-o clipă, micuțul Luca a murit, iar tatăl său, Ciprian Ionuț A., și copilul de 6 ani au ajuns în stare gravă la spital.

"Pur și simplu nu i-am văzut. Am acordat prioritate pietonului din dreapta, știam că în stânga nu este nimic și într-o fracțiune de secundă s-au băgat și n-am apucat să îi văd.

Nici nu am cuvinte să mai povestesc. Încă sunt în șoc. De două zile nu pot să pun capul pe pernă și să mai adorm. Am doar acele scene în cap. Am fost și la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, pentru că nu îmi mai revin.

Nu am vrut să se întâmple așa ceva. Sunt și eu tată. Am trei copii, de 3, 5 și 7 ani. Cel mai mic este născut în aceeași perioadă cu cel din accident (n.r. – micuțul Luca).

Nu vreau să învinovățesc pe altcineva, dar cred că a fost cumva și vina tatălui. Acolo e un unghi mort.

În 16 ani, de când sunt șofer, este primul accident. Mereu sunt atent la drum și nu conduc cu viteză. Încă mi se pare ceva ireal", mărturisește cu ochii plini de lacrimi Alin Candrea, potrivit bzi.ro.