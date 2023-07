Surpriză neplăcută pentru proprietarul unui Hyundai Tucson, dus la un service din Timişoara. Ce au făcut mecanicii cu maşina sa: "Am fost nevoiți să-i dăm în gură"

Un timişorean care şi-a dus maşina marca Hyundai Tucson Plugin Hybrid la service, din Timişoara, a avut parte de o surpriză neplăcută după ce şi-a dat seama ce au făcut mecanicii cu maşina sa. Ce răspuns halucinant i-au dat aceştia.

Sursa foto: Pixabay

Indignat de situaţie, timișoreanul a povestit totul pentru ca alți șoferi să nu mai pățească la fel.

Mai exact, omul şi-a dus maşina la un service de reprezentanță din Timişoara, dar nu şi-a imaginat niciodată că personalul, în loc să ofere serviciile conform contract, avea să îi supună autoturismul la viteze de până la 190 km/oră. Urmare verificărilor, bărbatul a aflat că mecanicii au făcut trei deplasări cu maşina, fără documente, şi fără ca proprietarul să fie informat. Când a cerut explicații, mecanicii au venit cu o scuză halucinantă.

”Sunt posesorul unui Hyundai Tucson Plugin Hybrid din 2021 și aș vrea să împărtășesc o experiență mai puțin plăcută pe care am avut-o recent. Mi-a apărut o avertizare în bord: “Refill inverter coolant”; o avertizare foarte agasantă care apare de obicei de la a doua pornire din zi și care nu dispare până a doua zi când scade temperatura lichidului de răcire al motorului electric.

Am luat legătura cu cei de la reprezentanța din Timișoara, de unde am și achiziționat mașina și am făcut o programare în service: rechemare pentru spălarea instalației și înlocuirea lichidului de răcire al motorului electric. Experiențele anterioare au fost decente cu acest service, până acum.

Am predat mașina în service la ora 12.15 minute, urmând să o recuperez în jurul orei 17.00 (am menționat că doresc sa fiu informat din timp în cazul în care intervin alte situații neprevăzute și nu pot recupera mașina în aceeași zi) – lucru care nu s-a întâmplat.

Programul de lucru este până la ora 18.00. Am fost contactat la ora 17.05, nu am putut să răspund și am revenit în repetate rânduri în intervalul 17.10 – 17.30, nu a mai răspuns nimeni la telefon până a doua zi.

Având aplicația Bluelink, verific să văd care este ultima notificare: la 16.23 vehiculul este pornit de 30 de minute. Involuntar verific și categoria “My trips” unde observ că au fost făcute 3 deplasări cu mașina, iar într-una din ele viteza maximă atinsă a fost de 190 km/oră.

Având anumite întrebări și nemulțumiri, ajung a doua zi să recuperez mașina și escaladez situația la unul din superiori. Atitudinea lor a fost relativ decentă, dar la întrebarea mea: de ce a fost necesar să atingeți asemenea viteze cu mașina? Am primit răspunsul: “Am fost nevoiți să-i dăm în gură pentru a aerisi mai repede instalația lichidului de răcire și pentru a putea preda mașina la timp” (lucru pe care nu-l cred și în același timp este foarte periculos să circuli cu asemenea viteze pe drumurile naționale; plus inutil, pentru că mașina a fost recuperată a doua zi)

Mașina a intrat în service cu 25 048 km, iar la ieșire am preluat-o cu 25 069 km. 21 km parcurși fără să fiu înștiințat în prealabil și fără să aibă talonul mașinii asupra lor. De asemenea, au omis să menționeze acești kilometri pe biletul de ridicare al mașinii din service”, spune bărbatul, potrivit Ziua de vest.

Contactați de presă pentru a explica situaţia reprezentații serviciului au anunţat că se va purta o "discuţie internă" cu mecanicii pentru afla exact ce s-a întâmplat.