Un tânăr din Budeasa şi-a distrus maşina, după ce a aflat că a fost înşelat de iubită: "Am prins-o cu poze"

Tânărul şi-a distrus maşina cu levierul, în Budeasa, noaptea trecută, după ce a pus cap la cap toate informaţiile pe care le avea şi a primit inclusiv confirmarea pe reţelele sociale, acolo unde a găsit mai multe poze cu iubita sa.

Enervat din cale afară, tânărul şi-a luat o bere şi până să o bea, a pus mâna pe un levier şi şi-a distrus maşina, un autoturism marca Volkswagen.

Alături de el a fost cel mai bun prieten al său care, la final, după ce şi-a vărsat toţi nervii pe maşină, l-a fotografiat şi a postat imaginile pe reţelele sociale.

Tânărul a explicat motivul pentru care a recurs la gestul extrem.

"Nu ştiu cine e bărbatul cu care m-a înşelat. Era iubita mea, dar acum s-a terminat. Are 26 de ani, cu doi ani mai mare ca mine. Am prins-o pe Facebook, am prins-o cu poze, a fost plecată cu respectivul şi mai multe.

Mi-am distrus maşina de supărare. Aşa e când iubeşti, te mai ia şi capul. Cu maşina nu e problemă, am piese. Următoarea (n.r. iubită) sper să fie cu noroc", a declarat acesta pentru epitesti.ro.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal