Un tânăr a murit carbonizat după un accident înfiorător în Târnova, după ce s-a certat cu iubita

Totul s-a întâmplat noaptea trecută, după ce tânărul din Timişoara, care nu avea permis de conducere, a băut şi apoi s-a urcat la volanul unei maşini şi a condus până la Târnova pentru a se întâlni cu iubita lui, o tânără pe care o cunoscuse pe internet.

Când a văzut că tânărul este beat, tânăra nu a refuzat să se urce cu el în maşină şi s-a întors în casă.

Nervos şi aflat sub influenţa alcoolului, şoferul a vrut să se întoarcă în Timişoara, însă pe drum, chiar la ieşire din Târnova a provocat un accident înfiorător.

"Azi-noapte, în jurul orei 01.00, Poliția Municipiului Reșița a fost sesizată prin apel 112, despre faptul că la ieșirea din comuna Târnova, un autoturism răsturnat în afara părții carosabile a luat foc.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că în timp ce un bărbat de 34 de ani conducea un autoturism, pe DJ 582 A, din direcția Târnova către Țerova, a lovit cu autoturismul un stâlp de electricitate aflat pe partea dreaptă a sensului de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma impactului, autoturismul a luat foc, iar bărbatul care se afla singur în mașină a rămas captiv în interior, fiind găsit carbonizat. Din accident a rezultat decesul bărbatului de 34 de ani.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio o categorie de vehicule. Polițiștii continuă cercetările în acest caz", se arată într-o informare a Poliţiei.

De asemenea, pompierii care au intervenit la locul accidentului au explicat că pentru şofer nu s-a putut face nimic.

"Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit de urgență, azi-noapte, în jurul orei 01.15, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, la un incendiu in comuna Târnova. La fata locului, pompiedrii au gasit un autoturism răsturnat in afara părții carosabile a drumului, care ardea. Autoturismul a ars in totalitate, in interiorul acestuia a fost găsită o persoană carbonizată", a explicat ISU Caraş-Severin într-o informare de presă.

