Tânăr din Iași, pilot de avioane la numai 22 de ani: "Am ştiut mereu că drumul meu nu va fi unul simplu"

George Nauznicov și-a descoperit pasiunea pentru aviație în copilărie, iar de atunci, a muncit zi de zi pentru a-și îndeplini visul de a ajunge pilot.

Sursa foto: Aeroportul Internațional Iași | Facebook

La vârsta de 22 de ani, George Nauznicov, un tânăr din Iași, și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a fi pilot.

Pasiunea pentru avioane, spune el, l-a urmărit de la o vârstă fragedă, când, cu sprijinul necondiționat al părinților, a început să facă pași mici către acest domeniu.

"Pasiunea pentru aviație a început de la o vârstă fragedă, pe vremea când m-am mutat cu părinţii într-o zonă care se afla sub culoarul de zbor al Aeroportului din Iași.

Astfel, cu fiecare aeronavă pe care o observam, curiozitatea şi interesul meu pentru aviaţie au crescut, până în punctul în care i-am rugat pe părinţii mei să mă ducă la aeroport.

Acolo am văzut pentru prima dată de la apropiere cum decolează un avion şi un echipaj în uniforme. Acela a fost momentul în care am ştiut că acesta este drumul pe care îmi doresc să îl urmez în viaţă", a povestit tânărul.

Dincolo de emoțiile și sentimentele puternice, primul zbor al lui George a reprezentat un moment cu adevărat special, pentru că s-a desfășurat chiar pe Aeroportul din Iași, locul care l-a orientat către acest vis.

"A fost un moment foarte special, pentru că am avut ocazia ca prima decolare şi aterizare să fie la aerportul de unde a început această pasiune. Am avut o delegaţie a aeroportului la bord.

Am avut emoţii, dar consider că au fost constructive, acestea m-au ajutat să-mi duc sarcinile la bun sfârşit şi să am un zbor bun. În timpul în care eşti în cabina de pilotaj, emoţiile dispar deoarece trebuie să fii foarte focusat să aduci pasagerii în siguranţă la destinaţie”, spune George Nauznicov.

Un drum care nu a fost ușor

Acum, după sute de ore de zbor și zeci de examene, George așteaptă cu nerăbdare momentul în care nu va mai fi asistat în timpul zborului.

"Am ştiut mereu că drumul meu nu va fi unul simplu. A trebuit să găsesc un echilibru între şcoală, aeroclub şi pregătirile pentru admiterea la compania Wizz Air.

După liceu, am plecat în Grecia, timp de doi ani. Aici am dat 14 examene teoretice, teste practice, am avut în jur de 200 de ore de zbor şi un ultim examen pentru obţinerea licenţei de pilot comercial.

A urmat o perioadă de training cu compania angajatoare, unde am învăţat procedurile companiei și am obţinut calificarea de pilot pe avionul de pasageri Airbus A320.

În prezent, zbor cu pasageri sub atenta supraveghere şi instrucţie a unui comandant instructor, care mă examinează şi îmi pune calificative după fiecare zbor. După acest zbor voi fi first officer cu acte în regulă”, a mai adăugat tânărul, potrivit adevarul.ro.