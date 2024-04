O tânără acuză un poliţist din Ploieşti că a profitat de ea, chiar în timpul unei audieri la el acasă

O tănără din Ploieşti acuză că a fost violată chiar de poliţistul la care a depus o plângere penală după ce a fost ameninţată. Cei doi ar fi făcut schimb de numerele de telefon, iar agentul ar fi chemat-o la el acasă pe femeie pentru a-i oferi informaţii cu privire la cursul anchetei.

În faţa superilorilor, agentul ar fi declarat că tânăra a fost de acord să întreţină relaţii sexuale. În mesajele trimise, cei doi vorbeau despre cum a decurs partida de amor.

Ancheta interna va stabili ce s-a întâmplat cu adevarat, dar şi cine se face vinovat în acest caz.

"Am fost la secția 4 de Poliție să depun o plângere penală împotriva unui bărbat care m-a înșelat cu o sumă de bani și ulterior mă amenința. Polițistul care mi-a luat declarații m-a contactat a doua zi și mi-a spus că are detalii despre caz pe care nu mi le poate spune la secția de Poliție. Am acceptat să mă văd într-o parcare de lângă blocul unde locuiește, în mașina mea, dar a insistat la telefon să urc la el în apartament să îmi spună detaliile, pentru că sunt urmărită și în parcare riscăm să fim văzuți. Am acceptat să urc, m-am gândit că totuși e polițist, ce mi se poate întâmpla", a declarat tânăra pentru jurnaliştii ziarulincomod.ro.

Tânăra a fost la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea unei expertize medicale, iar de la Maternitatea din Ploiești a obținut o foaie de observații cu diagnosticul abuz sexual.

Ulterior, ea a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.