Singurul Târg anual de upcycling şi-a deschis porţile la Slănic Moldova

Timp de trei zile, meșterii, artiștii și voluntarii din toate sferele se adună la Slănic-Moldova, judetul Bacău să celebreze o inițiativă unică în România numită upcycling.

Inițiativa este una de salvare a pădurilor prin reciclarea lemnului vechi și transpunerea în elemente de design contemporan, ca manifest împotriva consumerismului și drept exemplu de implicare și inovație în tranziția ecologică.

"De la lansarea lui anul trecut, în aprilie, am înțeles potențialul uriaș pe care acest proiect îl are și cantitățile de mobilier care ajung în groapa de gunoi în România sau la casat sau chiar pe foc. Ne dorim să preluăm cât mai mult din acest mobilier.", spune Alina Georgiana Teodorescu, organizator al evenimentului.



Evenimentul se desfășoară la Centrala Artelor In Context, se afla la a doua ediție, iar organizatorii asteapta mulți turiști români dar și străini.

Anul acesta, activitatea echipei de proiect s-a concentrat pe recondiționarea scaunelor, ca omagiu adus celei mai complexe piese de mobilier, dar și cea cu potențialul cel mai mare de impact creativ și educațional. Scaunele upcycled de la Centrală pot deveni, prin colaborările cu segmentul HORECA, ambasadoarele tranziției către un stil de viață sustenabil.