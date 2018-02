Tatăl bebelușului din Târgu-Jiu care a murit, acuzații grave la adresa medicilor: "Nu a știut să-l resusciteze"

foto: Pexels

Tatăl bebelușului din Târgu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul în care a fost tratat acesta de către medici și a făcut o serie de mărturii șocante.

Medicii au spus că micuțul a murit din cauza unei meningite bacteriene, însă tatăl lui spune că s-a vindecat de meningită încă de la naștere.

"Copilul meu, acum un an si cinci luni, din cauza unui vaccin făcut la naștere, a fost diagnosticat la Spitalul Marie Curie cu meningită bacteriană. După două luni, a scăpat de meningită și a rămas cu o hidrocefalie tetraventriculară. Deci din decembrie 2016 a scăpat de meningita bacteriană.

Duminica trecută copilul meu a făcut o convulsie. Am sunat la 112, a venit Salvarea după 18 minute, din Centru până-n Debarcader. Atât îi ia unei Salvări în Târgu Jiu să ajungă: 18 minute!!!

Din cauza incapacității medicilor de pe Salvare, copilul meu a intrat în comă. Copilul meu a stat în stop-cardiorespirator șase minute, deoarece medicul de pe salvare nu a fost echipat cum trebuie și nu a știut să-i facă masaj cardiac!

I-au administrat tot felul de supozitoare, de diazepame, i-au terminat inima, la un copil de un an si patru luni. Am ajuns cu el in pediatrie, n-au stiut ce sa-i faca, mi l-au dus la terapie intensiva, i-au bagat iar diazepame, si-n fundulet.

Nu i-au facut absolut nimic de la ora 10 pana la 14.30, cand a venit elicopterul, nu au reusit sa - i faca nimic. Am stat cu el in Salvare pe insuliță și până nu s-a dat medicul de pe elicopter jos cu asistentul de pe elicopter ca să-i facă masaj cardiac la copilul meu, s-a răstit medicul de pe elicopter le medici că 'nu sunteti sănătosi, cum tineti un copil așa și așa și așa!'.

Spitalul Târgu Jiu va avea de suferit din cauza asta. Eu, personal, după ce voi termina cu copilul meu, voi avea o discuție cu managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

A stat în comă, a fost operat la Bagdasar Arseni, nu a ieșit din comă și azi-noapte a murit. Copilul meu a fost transferat duminică, în urmă cu o săptămână, la București. De atunci e în comă, azi-noapte a murit. Nu a murit de meningită bacteriană", a spus tatăl copilului, conform observator.tv.