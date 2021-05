Un taxi din Cluj a fost curprins de flăcări uriaşe

Imaginile au fost surprinse de către un participant la trafic. Focul a izbucnit la compartimentul unde se află motorul autovehiculului.

„A luat foc ceva in spatele motorului ,nu pot spune exact ce anume ca nu m-am uitat foarte atent , am coborat doar sa il ajut pe om sa isi stinga focul ,era taxi si era cu o clienta in masina doamna era destul de speriata dar nu a patit nimeni nimic,doar pagube materiale”, a scris utilizatorul pe o platformă de socializare, potrivit ziaruldecluj.ro

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj susțin că nu au fost solicitați să intervină, ceea ce înseamnă că șoferul alături de alți participanți la trafic au reușit să stingă incendiul.

