Terase și restaurante celebre, din Herăstrău și de pe Calea Victoriei, închise din cauza zgomotului

Nouă terase și restaurante extrem de populare, din Parcul Herăstrău și de pe Calea Victoriei, au fost închise de autorități, după ce oamenii din zonă s-au plâns, în mod repetat, de zgomot.

Sursa foto: Facebook/ Clotilde Armand

"Am emis săptămâna trecută un număr de nouă dispoziții de suspendare a activității pentru nouă terase și restaurante din Parcul Herăstru și de pe Calea Victoriei: Nuba, IT Cucina, Kayo, Funky Lounge, Bar 112 și mai multe societăți care operau sub denumirea Grădina Monteoru.", a anunțat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

"Muzică dată tare și tulburarea repetată a liniștii publice, mai ales după ora 22.00, sunt principalele motive pentru care am luat această decizie.

Cei mai mulți administratori de astfel de terase și restaurante din Sectorul 1 au înțeles să respecte legea și bunul simț. Acestora le mulțumesc!

Însă avem și cazuri ale unor patroni care se cred mai presus de lege și ignoră, în mod deosebit la final de săptămână, nevoia de liniște a locuitorilor. În cazul lor, am un mesaj foarte clar: vremurile în care făceau ce vor în spațiul public au trecut, acum respectăm legea la literă în Sectorul 1. În cazul în care vor continua activitatea, voi cere Fiscului confiscarea veniturilor realizate pe perioada suspendării.

Am dat dispoziție Poliției Locale Sector 1 să intensifice verificările cu privire la respectarea ordinii și liniștii publice de către aceste terase și cluburi și să aplice legislația cu fermitate și fără nicio excepție. Am avut multe reclamații în cazul unui club în care se organizează frecvent concerte de manele, l-am amendat, iar dacă vor continua cu gălăgia îi vom suspenda și lui activitatea.

În acest sfârșit de săptămână, au fost date alte 10 contravenții pe Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Vă anunț că, în acest moment, Poliția Locală Sector 1 pregătește documentația pentru emiterea de noi dispoziții de suspendare a autorizațiilor de funcționare pentru alte baruri și terase.", a mai transmis Clotilde Armand.