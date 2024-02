Tumoare gigant, descoperită la o fetiţă de trei ani, operată cu succes la un spital din Iaşi

? Erika, fetița de trei ani care a învins o tumoare gigant de 8 cm ? Intervenție medicală miraculoasă: Echipa medicală a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași a reușit să salveze viața unei fetițe de numai trei ani diagnosticată cu o tumoare severă. Acest caz, extrem de dificil, a prezentat provocări semnificative, deoarece micuța pacientă avea și o răceală puternică la plămâni. Echipa medicală condusă de managerul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, Conf. Univ. Dr. Lucian EVA a reușit o intervenție chirurgicală remarcabilă, salvând viața fetiței. Cu un grad suplimentar de complexitate adăugat intervenției chirurgicale, medicii au demonstrat încă o dată prin eforturile lor eroice, capacitatea de a salva încă o viață. Cu fiecare mișcare precisă a bisturiului, echipa a simțit cum micuța pacientă le dă putere și le-a fost alături în fiecare moment al intervenției. Rezultatele au fost uimitoare. Erika a demonstrat că este o adevărată luptătoare. ? Daniela Lăcrămioara VAREJ, mama fetiței Erika: “Mi-au dat o șansă și cu ajutorul Domnului, Erika este acum bine. O minune foarte mare ca ea să fie în viață și sănătoasă.” ? Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași: “Echipa medicală a trecut prin momente de stres, deoarece exista riscul de a pierde acest copil din cauza infecției pulmonare asociate tumorii. Copiii pe care i-am operat în ultima perioadă au demonstrat dorința lor de a trăi. V-am mai spus, copiii în general au o capacitate vitală, o forță vitală fantastică, mult peste puterile noastre medicale de a înțelege lucrurile. De fiecare dată când operez un copil, gândul și ajutorul pe care îl aduce și el la procesul de vindecare fac ca întreaga echipă medicală să gândească altfel.” Intervenția a fost un real succes. Fetița se află acum în proces de recuperare și se bucură de o nouă șansă la viață. Acest caz impresionant subliniază capacitatea și dedicarea medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, precum și puterea de vindecare miraculoasă a corpului uman. Părinții fetiței sunt profund recunoscători echipei medicale și sunt bucuroși că micuța lor se recuperează cu bine. Este o poveste care ne amintește tuturor de importanța și impactul extraordinar pe care îngrijirea medicală o poate avea în viața noastră. ? Daniela Lăcrămioara VAREJ, mama fetiței Erika: “Am fost la Spitalul de Copii din Botoșani cu simptome de vărsături, somnolență, și de acolo medicii au decis să ne trimită la mai multe investigații, așa că am aflat că, de fapt, avea o tumoare pe creier. A fost foarte greu. Am venit cu ambulanța de la Botoșani, ne-au trimis aici, ne-au dat o șansă, și cu ajutorul Domnului, Erika este acum bine. Datorită domnului manager, Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, care ne-a ajutat foarte mult, îi mulțumim și îi urăm multă sănătate. Ne-am rugat foarte mult și cu ajutorul Domnului, este bine acum. O minune foarte mare că Erika este în viață și sănătoasă. Nu-mi vine să cred. Dumnezeu este mare! Mulțumim tuturor!” ? Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași: “Vorbim despre un copil în vârstă de trei ani care a fost transferat de la Botoșani, cu simptome de hipertensiune intracraniană. Fetița acuza dureri de cap severe, însoțite de vărsături și tulburări de vedere de ceva timp. De aceea, medicii din Botoșani au decis să o trimită la clinica noastră, unde a fost diagnosticată cu o tumoră la nivelul trunchiului cerebral. Aceste tumori sunt destul de rare și afectează în principal copiii, deoarece se dezvoltă din resturi embrionare în timpul dezvoltării intrauterine. Operația a fost una complexă, iar pregătirea preoperatorie a durat ceva timp, deoarece fetița avea și o bronhopneumonie care a trebuit tratată înainte de intervenția chirurgicală. A existat un moment în care echipa medicală a fost foarte stresată, deoarece infecția pulmonară putea pune în pericol operația. După stabilizarea stării pulmonare, am efectuat intervenția chirurgicală, dar tumoarea era extinsă din trunchiul cerebral până la nivelul celei de-a cincea vertebre cervicale, ceea ce a făcut rezecția tumorală dificilă și delicată. Tumoarea se afla într-o zonă a creierului cu funcții vitale, cum ar fi controlul respirației și al inimii, ceea ce a crescut gradul de dificultate al intervenției. Orice daună la aceste tracturi nervoase ar fi putut avea consecințe catastrofale. Rezecția tumorală a fost efectuată cu grijă, iar aproximativ 80% din tumoare a fost îndepărtată. Rezultatele anatomopatologice par să indice că este o tumoare relativ benignă, iar cu un tratament oncologic corespunzător, există șanse mari de supraviețuire pentru fetiță. Faptul că nu a rămas cu deficite neurologice este o veste extraordinară. Fetița s-a trezit după operație într-o stare bună. Erika este doar un exemplu dintr-un grup de copii pe care i-am operat în ultima perioadă, copii care au demonstrat o incredibilă dorință de a trăi. Această experiență ne amintește că puterea de vindecare a copiilor este adesea uimitoare și ne inspiră pe toți.” #Neurochirurgie #EroiiDinSpital #Speranta #MiracolMedical