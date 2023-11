Un bărbat din București își ține vecinii în frig, în prag de iarnă. Motivul pentru care a lăsat tot blocul fără gaz

Să rămâi fără gaze în prag de iarnă este un adevărat coșmar. Şi totuşi, 100 de oameni sunt de multe zile în această situaţie. Şi nu din cauza facturilor restante ci din cauza unui singur vecin.

Situație revoltătoare pentru locuitorii unui bloc din București provocată de un singur locatar. 100 de persoane stau în frig din cauza unui vecin care refuză montarea unui senzor şi din motive de siguranţă firma a oprit alimentarea cu gaze a blocului.

"Am stat ieri 4 ore la uşă la el să îl convingem. Ne suceşte, nu e lege, nu e lege. El nu vrea să accepte să punem un dispozitiv să ne protejeze, să nu sărim în aer. De orice se leagă, nu vrea şi nu vrea. A zis că nu are bani. Am zis bine, facem în rate. Se găsea o soluţie pana la urmă", a declarat o locatară.

"Dacă s-a luat o hotârăre, dacă tot blocul este de acord, de ce te pui tu contra? De ce vrei tot timpul să fii Gică contra? Găseşte tot felul de scuze şi spune: nu îmi convine firma cu care facem verificarea, nu am timp să vin să facem verificare, nu am bani să fac această verificare şi tot felul. In lege ce îmi spune? Absolut nimic", a precizat Mircea Paraschiv, administratorul blocului pentru Observator.