Un nou caz de pedofilie în Poliţie. Acuzaţiile făcute de părinţii unei minore din Iaşi

Foto: Captură video Antena 3

Încă un poliţist este acuzat de tentativă viol de o fată de 14 ani. Un ajutor de şef de post, dintr-o localitate din judeţul Iaşi, ar fi încercat să o abuzeze sexual pe adolescenta care îl mai ajuta din când în când prin gospodărie.

Chiar dacă, totul s-ar fi întâmplat în urmă cu ceva timp, fata şi-a făcut curaj abia acum să povestească părinţilor ce a păţit. Aşa că, tatăl tinerei este hotărât să meargă să depună plângere împotriva agresorului mai ales că cei doi sunt şi vecini.

Potrivit informaţiilor din presa locală, agresorul ar fi lucrat până în 2011 la poliţia de Frontieră, după care s-a mutat la postul de poliţie din satul în care locuia, şi aceasta nu ar fi prima acuzaţie de tentativă de viol împotriva bărbatului de 41 de ani.

„Un poliţist de la sediul din Gorban a făcut avansuri sexuale fiicei mele de 16 ani. A chemat-o la el în dormitor şi i-a zis să îi dea un pupic pe guriţă. A sărutat-o pe ureche, pe gât, pe gură. A împins-o pe pat şi i-a pus mâna pe burtă şi a mângâiat-o. Fata s-a sculat şi i-a zis că are treabă afară. El i-a spus zis să rămână doar între el şi fată. Aseară am zis ca mergem să denunţăm. Merge zvonul în sat că are relaţii în Iaşi. Şi fata a spus că îi e teamă să meargă la Poliţie pentru că îi e frică să nu dea cu maşina peste ea”, ne-a spus Cătălin Popovici, tatăl minorei, potrivit cancan.ro.