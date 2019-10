Un nou şef la Poliţia Caracal. Este al treilea în ultimele trei luni

Foto: captură Antena 3

Poliţia Caracal are un nou şef începând de marţi, pe comisarul şef de poliţie Codruţ-George Florescu, care are o vechime de 18 ani în instituţie şi a fost anterior şef al Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt.



Florescu este al treilea şef al Poliţiei Caracal din ultimele trei luni, după ce în luna iulie, după cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu, a fost înlocuit de la conducere Nicolae Mirea, care s-a şi pensionat ulterior, iar noul şef, Costel Ghimiş, s-a pensionat şi el începând cu 1 octombrie.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, începând de marţi, 1 octombrie, la conducerea Poliţiei Caracal au fost împuterniciţi în funcţia de şef Codruţ-George Florescu şi în funcţia de adjunct al şefului, subcomisarul Ionuţ Damian Mârzacu.



Până acum, Ionuţ Damian Mârzacu a fost şef al Poliţiei Dăneasa şi are o vechime de 19 ani în instituţie.