Un viceprimar din Bacău l-a lovit cu pumnii pe un angajat pentru că a întârziat la muncă

Viceprimarul agresiv din județul Bacău lovește din nou. Un angajat al primăriei din Sascut a căzut pe mâna edilului după ce a întârziat la muncă.

Fără să stea prea mult pe gânduri, viceprimarul localității Sascut din județul Bacău, l-a lovit cu pumnul pe bărbat, în zona ochiului și apoi l-a înjurat, pe motiv că acesta a întârziat la muncă.

"Am întârziat o jumătate de oră și am fost lovit de Costel Popa și înjurat. M-a lovit în față pe partea stângă, la ochiul stâng și am căzut pe piatră. După aceea și-a scăpat cheile pe jos, eu i le-am dat și a plecat repede cu mașina primăriei", a povestit bărbatul.

Viceprimarul nu este la prima abatere de acest fel. În trecut, acesta l-a luat la bătaie pe șeful Serviciului pentru Situații de urgență, în biroul primarului, de față cu șeful Poliției Locale. Întreaga scenă a fost surprinsă într-o filmare.

