Vlăduț este eroul de 14 ani din Abrud. Și-a alertat vecinii cu puțin timp înainte să vină viitura

Vlăduț a fost îngerul păzitor al locuitorilor din Abrud.

Datorită gestului său, oamenii au reușit să se salveze la timp din calea viiturii.

Întrebat ce făcea în seara respectivă și cum și-a dat seama că urmează să vină viitura, Vlăduț a povestit:

”M-am pus să dorm și peste o jumătate de oră am auzit că a început ploaia. Ploua foarte tare și m-am gândit să ies să văd cum e apa și am văzut că e apă în curte. M-am dus am trezit vecinii, pe tatică-miu, cam atât..”, a spus foarte modest micuțul erou.

Viceprimarul orașului Abrud, Sergiu Simina, nu s-a putut abține și a împărtășit povestea copilului erou pe Facebook.

”Oameni mici care fac lucruri mari. Așa este Vlăduț Roba, care la cei 14 ani ai săi s-a dovedit un stalp al comunitatii din care face parte. In momentul in care a realizat cat de puternica este viitura a dat alarma si a anuntat toti vecinii, participand activ la toate activitatile desfasurate pentru inlaturarea pagubelor produse. Respect, OM mic, dar MARE!”, a scris Sergiu Simina.

