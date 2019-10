Voi cu Voicu. Actorul din România care a făcut nuntă în ziua atentatului de pe 11 septembrie, din SUA

Ctistian Grețcu a vorbit la Voi cu Voicu despre nunta sa. Îndrăgitul actor s-a însurat chiar pe data de 11 septembrie, în ziua atentatului din Statele Unite, însă în anul 1993.

”Pe data de 11 septembrie, am luat-o înaintea teroriștilor și ne-am căsătorit. Era prima zi când era localul disponibil. Le-am zis băieților când am nuntă și au început să râdă când au auzit cât mai e până atunci. Între timp au mai fost două nunți și din singurul care voia să se însoare, am ajuns al treilea.

Legenda zonei e Irina Loghin pe Valea Prahovei. Și la un moment dat, a venit șefa de sală și a spus că a venit Irina Loghin. Am întrebat mirat, cine a chemat-o. Am aflat apoi că de fapt o rudă a socrului meu a hotărât să ne facă o surpriză”, a spus Cristi Grețcu.