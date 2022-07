Vremea a făcut ravagii în Craiova. Meteorologii au emis cod roşu de ploi şi vijelii

Primarul oraşului Lia Olguţa Vasilescu face apel la cetăţeni să sune la telefonul cetățeanului 0251/984 în caz de nevoie.

"Atenție! Este cod ROȘU de ploaie și vânt în Craiova! Am închis parcurile și am oprit circulația tramvaielor. Am suplimentat numărul de autobuze.

Avem deja mai mulți copaci căzuți și mai multe acoperișuri căzute!

Am închis pasajele. La Titulescu se circula doar pe partea supraterană!

Circulați cu atenție! Daca aveți probleme deosebite, sunați la telefonul cetățeanului 0251/984“", transmite edilul Craiovei

De asemenea, primăria Craiova roagă cetățenii să evite deplasările, chiar și după încetarea furtunii.

„Rugăm cetățenii să evite deplasările chiar și după furtună.

Sunt probleme mari în următoarele zone: Rovine, pe strada Stoilov, pe strada General Dragalina, pe bulevardul Carol“, au transmis reprezentații municipalității.

În cele 50 de minute cât a ţinut urgia naturii au fost înregistrate peste 70 de apeluri la 112.