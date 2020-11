Localitatea în care medicul vine doar 4 ore pe săptămână. ”Ne tratăm cu medicamente uzuale. Cu paracetamol, o frecție. După ureche”

La ora 7.00 dimineaţa, satul începe să prindă viaţă. Antena 3 a mers la Ulmu, în judeţul Călăraşi. Miercuri - zi importantă. Singura din săptămână când vine medicul la dispensar. Stă patru ore la cabinet unde eliberează reţete şi-i consultă pe bolnavii cronici.

”Acum, pe 7 m-a gasit cu tensiune, aproape 23. M-am dus cu microbuz cu ceva si mi s-a facut rau. Acum la un consult si sa-mi dea trimitere la Bucuresti si tratamentul pe o luna” a povestit o săteancă.

Sătenii îşi fac programul după al medicului. Şi încep, timid, să apară în faţa cabinetului.

”Uite, mi-a dat poliţia amendă că veneam, mă grăbeam un pic şi mi-a dat amendă că mergeam cu 69 prin localitate. Ca să ajung aici” ne-a povestit medicul, ușor supărat.

Cât camera stă închisă, medicul ne povesteşte de greutăţile de la ţară. Dar nu vrea să dea interviu.

Satul unde medicul vine doar patru ore pe săptămână

Tăcerea este cea mai perfectă exprimare a dispreţului - spune un proverb. Şi se potriveşte şi în acest caz. E dispreţul faţă de sistemul medical şi de lipsa unor soluţii pentru mediul rural. Doctorul ne-a spus că face mai mult voluntariat la cabinet. Vine săptămânal dintr-o comună învecinată şi stă atât cât este nevoie.

Dar oamenii ar avea nevoie permanent de un medic aici. În lipsa lui...

”Ne tratam ambulatoriu. Acasă”

”Dacă aveti o raceala, cu ce va tratati?”

”Cu medicamente uzuale. Cu paracetamol, o frectie. După ureche. Da” spune o femeie.

”Usturoi, am baiatul mananca numai ceapa si usturoi, asta este. Dacă avem copil la oraş, mai ne trimite ei. Pe autobuz, vin si ei. Ne tratăm aşa cum se poate, ce să facem, asta este. Nu depinde de noi. Depinde de conducere”.

”Dacă aveţi nevoie de ceva de pe o zi pe alta şi aveţi nevoie de medic, ce faceţi? Aşteptaţi o săptămână?”

”Păi ce sa facem. Dacă nu avem încotro. Suntem ... dacă nu mai avem doctori în comună” explică bătrâna.

Primarul ridica din umeri. Spune că pentru câteva sute de asiguraţi, niciun doctor nu vine la el în comună. Motiv pentru care nu face nicio investiţie.

”Cabinetul nu e renovat, pt ca nefiind medic, va dati seama, nici nu stim cum sa facem. Avem dispensarul destul de mare. Dar ca sa facem o investitie trebuie sa avem medic, sa-i putem face conditii” ne-a spus Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu.

Practic, ne învârtim în jurul cozii. Medicii nu vin că nu sunt condiţii, iar autorităţile nu oferă condiţii pentru că nu sunt medici. În tot acest timp, cei care suferă sunt românii de la sate. Sunt peste 300 de comune, ca aceasta, fără niciun medic. Iar alte peste 1.000 localităţi au deficit de unul doi sau 3 medici de familie.

Dar România este o ţară mereu suprinzătoare. Şi descoperim asta la doar câţiva kilometri depărtare, într-o comună vecină, unde întâlnim mostre de normalitate.

”Eu mă duc şi îi cumpăr tot, tot, tot. Şi reţetă, şi pâine şi ce are nevoie.

Tot ce am nevoie, ea îmi ia. Că eu nu pot să ies decât până la poartă.

Aveţi grijă de mamaie?

Foarte bună. Exemplu”

În Vlad Ţepeş, primăria a accesat bani europeni pentru a oferi asistenţă persoanelor vârstnice. Mai exact, au fost angajaţi localnici care să-i ajute prin gospodărie pe bătrânii rămaşi singuri şi fără posibilităţi. Printre beneficiari este şi tanti Anica Popa, de 76 de ani. În fiecare zi, o femeie din sat vine şi îi face viaţa mai uşoară.

Bătrâna ia în fiecare zi un pumn de medicamente. Le ţine pe toate într-o sacoşă, iar doamna Gherghiţa, cea care are grija de ea, i le sortează pe ore.

”Dimineaţa le iau pe astea de jos, de stomac, mananc nitel si le iau pe astea. Si pe astea la 12, si pe astea seara. S-a terminat lunea si apoi trec la martea. Apoi miercuri. Si cand se termina saptamana, alta cutie” ne povestește Anica Popa.

România, boală lungă. Viaţa la sat fără medici

În sat există până şi un dispensar care funcţionează în regim de permanenţă. Aceste centre sunt o raritate în mediul rural. În ţara în care medicii fug în străinătate mâncând pământul, găsim excepţii care ne dau speranţă.

Sorina Moia este unul din medicii care au ales să cumpere de la stat cabinetul din satul unde consulta. Pe puterile ei, a transformat clădirea într-un dispensar cu program non-stop. Să convingi 5 medici să-ţi fie alături, când în alte părţi nu găseşti nici măcar unul, pare misiune imposibilă.

”Eu cand am avut nevoie de medici, niciun medic tanar nu a acceptat sa vina. In luna august, am fost pe muchie de cutit cu desfiintarea centrului, din lipsa medicilor” spune Sorina Moia, medic de familie.

Dar s-a ţinut de proiect până a convins doi medici pensionari şi încă doi tineri să vină la muncă la ţară. A făcut asta fără niciun sprijin din partea autorităţilor. Nici de la minister, nici de la primărie. Vede o singură soluţie pentru ca medicii să fie atraşi în mediul rural.

Ambiţia unui medic ţine dispensarul deschis non-stop

”Ar trebui să se acorde niste sporuri de rural. Cand am pornit acest sistem cu medicina de familie. Cine are cabinet in oras si opteaza sa organizeze in rural, primeste suta la suta spor. Salariu dublu. Si-atunci, am renuntat la cabinetul din oras si pentru sporul asta de suta la suta, am plecat la tara” spune Sorina Moia, medic de familie.

O idee bună care a fost abandonată în timp de cei care au condus ţara. Şi care acum refuză să vadă dezastrul. Rămânem fără medici la ţară. Este realitatea pe care politicienii refuză să o vadă. Şi nu vin cu vreo soluţie. În ritmul acesta, în 5 ani, mediul rural va fi pustiit de doctori.

Cel care ar trebui să vină cu răspunsuri, ministrul Sănătăţii, este prins în campania pentru Parlamentare. Are la el tolba cu promisiuni, ca orice candidat, fără să spună însă şi ceva concret.

”Au contract cu Casa pe anumite servicii. Noi ce avem in evaluare si discutii cu CNAS marirea acestui ca si valoare” ne-a spus Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţi.

Când toată lumea aşteaptă bani, ministrul Tătaru oferă doar evaluări şi discuţii. O strategie pe care o aplică de ani de zile politicienii. Şi care ne împinge tot mai mult... pe marginea prăpastiei.