Localitatea din România în care nu s-a înregistrat niciun caz de COVID în ultimele două săptămâni

Primarul mai afirmă și că aproape 40% din populația localității este vaccinată, iar munca de convingere a fost dusă atât de asistentul social, cât și de preoții si profesorii din comună. Iar cine nu s-a vaccinat, respectă cu strictețe măsurile sanitare, potrivit stirileprotv.ro.

„La nivelul comunei am avut o colaborare perfectă cu cadrele didactice, cu unitatea sanitară de aici. Am colaborat foarte bine și cu preotul stareț de la mănăstire și ceilalți doi preoți de la nivelul comunei. Toți am făcut un front comun și nu există persoană la nivelul comunei care să nu știe regulile de protecție”, a declarat primarul Pavel Stefanache.

Pentru că a trecut prin boală și preotul din comună a fost convingator când le-a transmis enoriașilor că nu e de glumă cu virusul.

„Trecand prin boală și mai ales văzând atâția oameni tineri care mai puteau face ceva pentru familie, lucrul acesta m-a îndârjit, chiar dacă am primit critici pentru ca să ne vedem doar de rugaciune. Nu! Noi suntem în slujba poporului și vrem un popor sănătos și la minte și la trup. Acum s-au convins toți că spitalele sunt pline, medicii sunt obosiți”, a spus, la rândul său, părintele Ioan Grosu.

Bilanț COVID-19 din 21 octombrie 2021, în România. Un român moare de COVID la mai puțin de 4 minute

Bilanţ COVID-19 din 21 octombrie 2021, în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.110 noi cazuri de coronavirus.

Până astăzi, 21 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.519.532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.597 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.288.761 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 228 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 43.487 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

Bilanț COVID-19 din 21 octombrie 2021, în România. Distribuția pe județe

În intervalul 20.10.2021 (10:00) – 21.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 448 de decese (215 bărbați și 233 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 448 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 21 la categoria de vârstă 40-49 ani, 66 la categoria de vârstă 50-59 ani, 104 la categoria de vârstă 60-69 ani, 148 la categoria de vârstă 70-79 ani și 108 la categoria de vârstă peste 80 ani.

412 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 24 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

Din totalul de 448 de pacienți decedați, 412 erau nevaccinați și 36 vaccinați. Cei 36 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 23 și 80 de ani. 35 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.936. Dintre acestea, 1.815 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 476 sunt minori, 431 fiind internați în secții și 45 la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.090.798 teste RT-PCR și 4.064.489 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.097 de teste RT-PCR (13.986 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.111 la cerere) și 40.783 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 140.921 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 18.774 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 55.623 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 92 de persoane.

