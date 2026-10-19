Localitatea în care motorina şi benzina se vând cel mai ieftin din România. Preţuri la carburanţi, luni, 19 octombrie

Localitatea în care motorina şi benzina se vând cele mai ieftin din România. foto: pexels.com

Benzina şi motorina îşi păstrează preţurile ridicate, la pompă, în România. Benzina standard costă, în general, 10,06 lei/litru, însă o companie din localitatea Iernut, din judeţul Mureş, o vinde cu 9,89 lei/litru, acesta fiind cel mai mic preţ din ţară. Motorina standard se comercializează, la majoritatea staţiilor, cu 10,86 lei pe litru, dar la aceeaşi companie din Iernut se găseşte cu 10,69 lei pe litru, cel mai redus cost la nivel naţional, notează Peco Online.

Un litru de GPL costă, în medie, în ţară, 4,7 lei.

Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie, vrea să scadă acciza la benzină

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) și propus de Luca Niculescu pentru a conduce Ministerul Energiei, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că dacă va fi învestit în funcție vrea ca măsurile reducere a prețurilor carburanților să fie extinse și la benzină.

De asemenea, el a anunțat că are trei priorități urgente: asigurarea continuității livrării de energie, gaze naturale și produse petroliere în această iarnă, scăderea prețurilor la combustibili și energie și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Dumitru Chisăliță este de părere că măsurile de reducere a presiunii asupra prețurilor carburanților trebuie extinsă și la benzină. Amintim că în acest moment acciza la motorina standard este redusă cu 25%, după ce prețurile au explodat.

„La nivelul prețurilor ca carburanților, din păcate, ultimele zile au însemnat din nou creșteri la nivelul barilului de petrol pe toate piețele internaționale. Chiar dacă am avut acele măsuri în G7, respectiv poziția președintelui american în ceea ce privește achiziționarea unei cantități de motorină, din păcate, nu s-au produs efectele scontate, cel puțin nu până la momentul de față.

Asta înseamnă că măsurile care au fost luate în ultimele trei luni trebuie să continue în următoarea perioadă, probabil chiar pe toată perioada iernii și ele trebuie să fie extinse. Din punctul meu de vedere, și la benzină. Până nu de mult benzina avea o creștere ușoară. Din păcate, de două luni de zile creșterea este foarte mare”, a explicat ministrul propus la Energie.