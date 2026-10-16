Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie, vrea să scadă acciza la benzină. Care sunt cele trei priorități ale mandatului său

Prețurile la carburanți au explodat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) și propus de Luca Niculescu pentru a conduce Ministerul Energiei, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că dacă va fi învestit în funcție vrea ca măsurile reducere a prețurilor carburanților să fie extinse și la benzină. De asemenea, el a anunțat că are trei priorități urgente: asigurarea continuității livrării de energie, gaze naturale și produse petroliere în această iarnă, scăderea prețurilor la combustibili și energie și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Dumitru Chisăliță este de părere că măsurile de reducere a presiunii asupra prețurilor carburanților trebuie extinsă și la benzină. Amintim că în acest moment acciza la motorina standard este redusă cu 25%, după ce prețurile au explodat.

„La nivelul prețurilor ca carburanților, din păcate, ultimele zile au însemnat din nou creșteri la nivelul barilului de petrol pe toate piețele internaționale. Chiar dacă am avut acele măsuri în G7, respectiv poziția președintelui american în ceea ce privește achiziționarea unei cantități de motorină, din păcate, nu s-au produs efectele scontate, cel puțin nu până la momentul de față.

Asta înseamnă că măsurile care au fost luate în ultimele trei luni trebuie să continue în următoarea perioadă, probabil chiar pe toată perioada iernii și ele trebuie să fie extinse. Din punctul meu de vedere, și la benzină. Până nu de mult benzina avea o creștere ușoară. Din păcate, de două luni de zile creșterea este foarte mare”, a explicat ministrul propus la Energie.

Cele trei priorități anunțate de Dumitru Chisăliță

Președintele AEI a detaliat care sunt prioritățile sale dacă va fi învestit în funcție săptămâna viitoare. Dumitru Chisăliță a avertizat că nivelul de sărăcie energetică a crescut puternic în România, iar consumatorii vulnerabili trebuie protejați.

„Cred că elementul numărul unu care trebuie urgent analizat și luate absolut toate măsurile care sunt posibile sunt legate de asigurarea continuității livrării de energie, gaze naturale și produse petroliere pentru iarna următoare ca să nu există sincope.

Mai mult, avem în momentul de față problema Cernavodă, o centrală care este oprită de aproape trei luni de zile, care a scos 20% din sistem. Reorientarea către repornirea acestei centrale este esențială pentru ca iarna următoare să fie o iarnă care să poate să fie trecută.

Pe locul doi, sigur, probleme legate de prețuri, fie că vorbim de prețuri pe combustibil, că vorbim de prețuri pe energie electrică sau prețuri pe gaze. Este o problemă foarte importantă, având în vedere evoluțiile foarte mari care au fost.

Vreau să precizez că problemele nu sunt doar în cadrul Ministerului Energiei. Prețul are cel puțin trei componente importante. Una ține, să spunem, de ceea ce înseamnă producătorii care sunt și din zona Ministerului Energiei, probleme legate de fiscalitate, fiscalitatea care există în zona energetică, respectiv probleme legate de reglementări care determină, de asemenea, o componentă importantă în costul atât a energiei electrice, cât și a gazelor naturale.

Iar pe locul trei cred că e foarte important să ne concentrăm pe ce înseamnă consumatorul vulnerabil. Din punctul meu de vedere, după anii 2020, 2021, 2022, după ce a intrat plafonarea la gaze și energie electrică în funcțiune, din păcate, s-a luat cumva ochii de pe consumatorul vulnerabil, au rămas acele ajutoare la nivelul acelor elemente, ori toate aceste lucruri cred că trebuie regândite urgent, pentru că, din păcate, nivelul de sărăcie energetică în România a crescut”, a spus Chisăliți.

Ministrul propus la Energie a atras atenția că vor urma negocieri și analize în Guvern pentru a soluționa toate aceste probleme semnalate de el.

Avertismentul lui Chisăliță

Chisăliță a mai spus că nu toate problemele de pe piața energiei din România pot fi rezolvate urgent, vor fi luate măsuri ale căror efecte se vor vedea abia peste câțiva ani.

„Sunt măsuri care pot să fie luate imediat și care să aibă efecte imediat. Sunt măsuri care pot să fie luate și au efect pe un termen mai lung.

Tocmai de aceea cred că trebuie să abordăm toate aspectele. Măsuri care să producă imediat efecte. Măsuri care vor începe acum, dar probabil vor produce efecte în câteva luni sau chiar într-un an de zile, respectiv măsuri care vor produce efecte după ani de zile.

Bulgarii au început această politică în urmă cu 3-4-5 ani de zile. Ca atare, ceea ce vedem acolo nu este apanajul a câtorva zile sau cât au avut, ci a câtorva ani în care s-a investit cu adevărat”, a explicat șeful AEI.

Ministrul propus la Energie a adăugat că România s-a dezvoltat inegal și în ceea ce privește tranziția la energia verde.

„Cert este că în ultimii 15 ani, vitezele cu care s-au dezvoltat diverse părți din sistemul electro-energetic sau chiar din sistemul de gaze naturale n-au fost deloc aliniate.



Au fost anumite părți în care, datorită unor potențiale câștiguri, viteza a fost mult mai mare și cumva s-au orientat toată lumea către acea zonă, iar alte zone au rămas mult în urmă, practic, de aceea ne găsim în niște situații foarte atipice.

Mintia, dacă totul merge în regulă, probabil la sfârșitul acestui an va intra în funcțiune, dar e foarte posibil să nu poată să debușeze întreaga energie deoarece rețelele nu au fost finalizate. Tocmai de aceea lucrurile trebuie să meargă în același ritm”, a explicat Chisăliță.

Cine este Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță este expert independent în domeniul gazelor naturale și fondatorul Asociației Energia Inteligentă.

Originar din Mediaș, Chisăliță este inginer, absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, profesor universitar, auditor energetic atestat de ANRE și expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze. Și-a construit cariera în mare parte la Romgaz, unde a fost director comercial, director pe energie și director general, și a lucrat, de asemenea, la ENEL și în Ministerul Energiei.

În ultimii ani a devenit una dintre cele mai cunoscute voci critice din dezbaterea publică despre prețurile la energie și gaze și despre deciziile autorităților din domeniu.

Alegerea sa vine într-un moment în care factura la energie a devenit una dintre cele mai mari griji ale românilor, iar Luca Niculescu promitea încă de la prima rundă de negocieri cu PSD că va căuta soluții în acest sens.

Premierul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare joi în Parlament, iar votul de învestitură va fi dat săptămâna viitoare, marți.