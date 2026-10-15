Surse: Dumitru Chisăliță este propunerea-surpriză la Ministerul Energiei. Cum arată lista completă a Guvernului Luca Niculescu

Dumitru Chisăliță. sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu își pregătește un guvern hibrid, în care cei 11 miniștri propuși de PSD vor sta la aceeași masă cu un grup de specialiști aleși chiar de el. Cea mai mare surpriză a listei apare la Ministerul Energiei, unde ar urma să ajungă Dumitru Chisăliță, unul dintre cei mai cunoscuți experți independenți din domeniu. Lista completă a Cabinetului, împreună cu programul de guvernare, urmează să fie depusă joi în Parlament, în ultima zi din termenul de zece zile pe care Constituția i-l acordă premierului desemnat.

Pe lângă Energie, Luca Niculescu a ales oameni din afara politicii pentru portofolii-cheie precum Afacerile Externe, Educația, Cultura și Comunicațiile, minister care va avea, în premieră, un departament dedicat Inteligenței Artificiale. La Finanțe, premierul desemnat a mers pe varianta continuității și îl păstrează pe actualul ministru.

Miniștrii propuși de Luca Niculescu:

Finanțe: Alexandru Nazare

Energie: Dumitru Chisăliță

Educație: Sorin Costreie

Cultură: Ioana Ciocan

Afaceri Externe: Dan Neculăescu

Comunicații și Inteligență Artificială: Bogdan Dumitru

Surpriza de la Energie

Pentru Ministerul Energiei, unul dintre numele vehiculate în ultimele ore este cel al lui Dumitru Chisăliță, expert independent în domeniul gazelor naturale și fondatorul Asociației Energia Inteligentă, deși portofoliul a rămas până în ultimul moment unul dintre cele mai disputate, în negocieri fiind avansate și numele secretarului de stat Sorin Elisei și al fostului director general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță.

Originar din Mediaș, Chisăliță este inginer, absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, profesor universitar, auditor energetic atestat de ANRE și expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze. Și-a construit cariera în mare parte la Romgaz, unde a fost director comercial, director pe energie și director general, și a lucrat, de asemenea, la ENEL și în Ministerul Energiei.

În ultimii ani a devenit una dintre cele mai cunoscute voci critice din dezbaterea publică despre prețurile la energie și gaze și despre deciziile autorităților din domeniu.

Alegerea sa vine într-un moment în care factura la energie a devenit una dintre cele mai mari griji ale românilor, iar Luca Niculescu promitea încă de la prima rundă de negocieri cu PSD că va căuta soluții în acest sens.

„Ne vom gândi la soluții pentru prețurile la energie”, declara premierul desemnat pe 8 octombrie.

Alexandru Nazare rămâne la Finanțe

Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, își păstrează portofoliul și în noul Cabinet, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan ar fi avut un cuvânt de spus în această decizie. Luca Niculescu nu a ascuns că îl apreciază, chiar din primele zile de negocieri, și a lăudat felul în care Nazare a gestionat discuțiile cu agențiile de rating și cu OCDE.

„Domnul Alexandru Nazare este un ministru competent, a arătat-o în mai multe rânduri și în discuțiile cu agențiile de rating, unde împreună cu colegii de la Banca Națională au făcut lucruri foarte bune și în discuțiile pe care le-am avut la OCDE. Este un om respectat și pe plan internațional, este un om care își poate avea locul într-un guvern, dar încă o dată, discuția este prea devreme”, spunea Luca Niculescu pe 8 octombrie.

Continuitatea la Finanțe contează cu atât mai mult cu cât noul Guvern va avea de făcut, imediat după învestire, rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, ambele blocate de luni de zile din cauza interimatului.

Sorin Costreie, de la Cotroceni la Ministerul Educației

La Educație, minister pentru care Ilie Bolojan s-a chinuit să găsească un titular după demisia lui Daniel David, Luca Niculescu l-a ales pe Sorin Costreie, care în prezent este consilier prezidențial pe probleme de educație.

Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, a limbajului, a logicii și a științei, și și-a susținut doctoratul în 2007 la Universitatea din București, după ce urmase studii doctorale și la University of Western Ontario, din Canada. Lucrările sale au fost publicate de edituri internaționale de prestigiu, printre care Routledge, Springer și Oxford University Press.

Nu este un nou-venit în administrație. A fost consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Educației și a avut două mandate de prorector al Universității din București. În prezent conduce UNICA, rețeaua universităților din capitalele Europei, iar Administrația Prezidențială notează că este implicat în proiecte despre gândire critică, contracararea dezinformării și formarea profesorilor.

Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari, la Cultură

Ministerul Culturii ar urma să fie condus de Ioana Ciocan, lector universitar la Facultatea de Istorie a Universității din București și fondatoarea Art Safari, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de artă din România.

Ciocan a fost comisarul României pentru Bienala de artă de la Veneția, face parte din consiliul științific al Muzeului Național Cotroceni și din comitetul de înființare al Muzeului Ororilor Comunismului. Este doctor în arte vizuale al Universității Naționale de Arte din București, a curatoriat zeci de expoziții începând din 2014 și a primit medalia „Meritul Cultural”.

Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, la Externe

Pentru Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, el însuși secretar de stat în MAE, a mizat pe un diplomat de carieră: Dan Neculăescu, reprezentantul permanent al României la NATO din februarie 2022.

Neculăescu a lucrat aproape un sfert de secol în diplomație și a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE între 2016 și 2017, apoi din 2017 până în 2022. De-a lungul carierei a participat direct la pregătirea summiturilor NATO de la Chicago, Newport și Varșovia și a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia, mai ales pe partea de securitate. A lucrat și la Viena, pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică, și a făcut parte din Misiunea de Monitorizare a UE din Georgia.

Bogdan Dumitru, omul Bitdefender pentru inteligența artificială

Ministerul Comunicațiilor va avea, în premieră, un departament dedicat inteligenței artificiale, iar la conducerea lui Luca Niculescu l-a ales pe Bogdan Dumitru, unul dintre oamenii care au construit Bitdefender, cea mai cunoscută companie românească de securitate cibernetică.

Dumitru a fost timp de aproape 23 de ani directorul tehnic (CTO) al Bitdefender, iar din iunie 2024 ocupă funcția de cercetător-șef al companiei. Cariera sa a început în anii ‘90, când a cofondat UltraSoft, un startup care lucra la un antivirus pentru MS-DOS și Windows, după care, la SOFTWIN, a participat la dezvoltarea motorului antimalware al produsului AVX, cel care avea să devină mai târziu Bitdefender. Are un doctorat în procesarea limbajului natural, una dintre ramurile pe care se sprijină astăzi inteligența artificială, și predă la Universitatea din București din 2016.

Ce miniștri a propus PSD

PSD a decis, miercuri seară, să intre la guvernare cu 11 miniștri, după ce, potrivit liderului Sorin Grindeanu, mai multe dintre condițiile social-democraților au fost incluse în programul viitorului Executiv. Votul din Consiliul Politic Național nu a fost unanim: s-au înregistrat opt abțineri.

„Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Lista PSD îi cuprinde pe Marian Neacșu (vicepremier și ministru de Interne), Florin Barbu (Agricultură), Alexandru Rogobete (Sănătate), Florin Manole (Muncă), Daniel Zamfir (Economie), Radu Marinescu (Justiție), Alexandru Stoica (Dezvoltare), Ștefan Ovidiu Popa (Transporturi), Natalia Intotero (Mediu), Mihai Ghigiu (Investiții și Proiecte Europene) și Ștefan Radu Oprea (Apărare).

Cine votează Guvernul Niculescu

Deși PNL refuză să intre într-un guvern alături de PSD, grupurile parlamentare liberale au decis miercuri să voteze pentru instalarea Cabinetului Niculescu, urmând ca partidul să treacă în opoziție, iar decizia finală va fi luată de Biroul Politic Național. UDMR a anunțat că va vota Guvernul indiferent de formula acestuia, iar grupul minorităților naționale și-a declarat deschis sprijinul. În schimb, USR a anunțat că nu va vota un cabinet din care fac parte miniștri PSD.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii PSD”, a scris liderul USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

Cinci luni de interimat

Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai, la inițiativa PSD și cu voturile AUR.

Înaintea lui, Eugen Tomac și-a depus mandatul fără să reușească să formeze o majoritate, iar Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au fost respinși la vot în Parlament, astfel că România are de peste cinci luni un guvern interimar, care nu poate face nici rectificarea bugetară, nici bugetul pentru anul viitor.