Cele două localități din România unde rata de infectare COVID este zero

Comuna Nucşoara din județul Argeș este una dintre puținele localități din țară cu incidența zero a cazurilor de COVID. Nu au fost bolnavi în niciun val al epidemiei. Localnicii poartă mască și încearcă să socializeze cât mai puțin, iar serile in care stăteau de povești în fața porții au deveni istorie.

Primarul comunei spune că rata de vaccinare e undeva la 30 la sută în rândul localnicilor.

Şi biserica îi ajută pe enoriași. Preotul îi așteaptă cu măști de protecție, în fiecare duminică, la slujbă.

Un alt exemplu de zero cazuri de COVID vine de la comuna Ion Corvin, Constanta. Aici rata de vaccinare este de doar 7%, iar localnicii au propria lor viziune cu privire la pandemie.

La polul opus este însă localitatea Calugareni, din județul Prahova. Un bătrân, considerat pacientul zero, a fost vizitat de rude, a mers la o înmormântare si a infectat succesiv mai multe persoane. O localitate cu niciun caz pozitiv in cele trei valuri ale pandemiei, are acum, in cel de-al patrulea val, o incidență care o poziționează in top 3 localități din România cu infectări masive.

Rata de infectare din comuna a mai scăzut, însă în urma rămân oamenii si faptele.

In prezent, comuna Călugăreni a ajuns la o incidență de 20,8 cazuri la mia de locuitori.

