Locul în care a nins vineri în România. Oamenii au crezut că nu văd bine

foto: ARHIVA

Răcirea vremii a adus, vineri după-amiază, prima ninsoare în Munţii Rodnei, la cota 1.700, unde temperaturile au coborât brusc sub pragul îngheţului şi fulgi mari de nea au început să cadă.



Imaginile cu această ninsoare au fost surprinse şi postate pe o reţea de socializare de către primarul comunei Poiana Ilvei, Ioan Scridonesi.



Scridonesi a precizat, pentru Agerpres, că se afla împreună cu mai mulţi săteni la altitudinea de 1.700 metri în Munţii Rodnei, în cadrul unei acţiuni de curăţare a unei păşuni, în momentul în care a început ninsoarea, în jurul orei 17,00.



Din imaginile filmate de primar se vede că oamenii, deşi îmbrăcaţi mai gros, erau surprinşi de ninsoarea apărută ca din senin, hainele lor fiind acoperite în scurt timp de fulgii de nea.



În judeţul Bistriţa-Năsăud, temperaturile au coborât, vineri, sub zero grade Celsius, pentru prima dată de la venirea toamnei.