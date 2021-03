Locuri de parcare mai scumpe în centrul Capitalei. Oamenii scot de 10 ori mai mulţi bani din buzunar

De la începutul anului, în centrul oraşului, panourile amplasate lângă locurile de parcare au anunţat o creştere a preţului pe oră de la 1,5 lei la 10 lei.

Măsura de a creşte preţurile în Capitală a fost luată de la finalul anului 2019, însă din cauza pandemiei a fost implementată abia anul acesta.

Cât plătesc bucureştenii care parchează în centrul Capitalei

10 lei are de plătit pe oră are un bucureştean, în cazul în care doreşte să îşi lase maşina în centrul Capitalei. Suma se dublează în momentul în care ajunge la a treia oră de parcare. Riveranii vor scoate din buzunare peste 8.000 de lei pe an. Cei care nu locuiesc în zonă dar îşi doresc să parcheze vor scoate plăti peste 9.000 de lei pe an.

Cele mai scumpe locuri de parcare se află în cele mai importante puncte ale oraşului

Zona ultracentrală este curprinsă între parcajul subteran Intercontinental, parcajul subteran Piaţa Universităţii, parcajul subteran Cocor şi parcajul subteran Unirea. În zona 1, preţurile devin mai accesibile, totuşi şi aici vorbim de sume mari pentru riverani.

În zona 1 a Capitalei, bucureştenii au de plătit 5 lei pe oră şi 10 lei de a treia oră de parcare. Riveranii vor trebui să scoată din buzunar peste 6.700 de lei pe an, iar cei care doresc un loc de parcare, însă nu rezervat, vor avea de achitat peste 4.700 de lei pe an.

Deşi preţurile sunt mari, oamenii au început deja să îşi facă abonamentele. În zona 0, Primăria Capitalei deţine 2.225 de locuri, iar în zona 1, 14.613 locuri de parcare publică. Restul oraşului se încadrează în zona 2. Aici, bucureştenii au la dispoziţie 3.185 locuri pentru care plătesc între 2,50 şi 5 lei pe oră.

