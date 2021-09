Loredana Groza, despre nunta anului: "Simona a fost sufletul petrecerii"

Loredana Groza a mărturisit joi, în exclusivitate la Antena 3, că atmosfera de la nunta Simonei Halep a fost una cu adevărat incendiară şi toată lumea a dansat, indiferent de vârstă, sau de lungimea rochiei.

"A fost o noapte magică, a fost absolut minunată atmosfera. De la invitaţi, de la felul în care a fost aranjată locaţia şi bineînţeles faptul că am văzut-o pe Simona într-o altă ipostază decât cea de pe terenul de tenis, foarte elegantă, foarte frumoasă, foarte fericită. E o zi memorabilă pentru toţi cei care au fost prezenţi aseară. S-a dansat încontinuu. Cel puţin în momentul în care am apărut pe scenă şi până am terminat cu concertul, absolut fiecare cântec, fiecare ritm, indiferent dacă era blus, sau dacă era foarte ritmat, sau dacă era sârbă sau horă, s-a dansat pe toate aceste cântece. Indiferent de vârstă, indiferent de lungimea rochiei, toată lumea s-a simţit foarte bine şi chiar a fost o atmosferă incendiară", a spus Loredana Groza.

Pe ringul de dans, Simona Halep s-a descurcat la fel de bine ca pe terenul de tenis. Celebra artistă a mărturisit că "a dansat încontinuu, de la început până la sfârşit".

"A dansat şi pe stilul tradiţional, a dansat şi pe rock, a dansat şi pe sârbă şi pe horă. A fost sufletul petrecerii, efectiv. Toată lumea, de la mic la mare era pe ringul de dans", a spus Loredana, care a mărturisit că a fost o bucurie să se reîntâlnească cu nume mari din lumea sportului.

"M-am bucurat să mă reîntâlnesc cu Gică Hagi, Florin Răducioiu, Florin Segărceanu. Mi-am văzut foarte mulţi prieteni pe care nu i-am mai văzut demult şi a fost o bucurie să îi revăd în această atmosferă şi să văd că toată lumea e fericită şi este bine. Cred că viaţa despre asta este vorba, despre aceste momente şi despre faptul că ele sunt unice şi irepetabile", a adăugat Loredana.

Îndrăgita tenismenă s-a căsătorit civil cu omul de afaceri Toni Iuruc. Sute de invitaţi, printre care şi foarte multe personalităţi din lumea sportului au petrecut alături de ei, într-un club exclusivist din Mamaia, detinut chiar de naşul celor doi. De acum înainte, sportiva va concura cu numele de Simona Halep Iuruc.

Atmosfera a fost întreţinută de formația machedonească Pindu, dar şi de Dan Bittman, însă surpriza serii a fost Loredana Groza.

"Suntem prietene şi nu e prima oară când cânt, am cântat şi de ziua ei şi cumva avem deja antecedente, dar bineînţeles că acum e ca niciodată, acum e altceva. Să fie fericită în primul rând, să fie sănătoasă, să aibă putere, să ne încânte în continuare cu talentul ei şi cu felul în care ne inspiră pe toate şi să rămână în continure number 1", a spus artista.

În clubul exclusivist, peste 300 de invitaţi de seamă le-au fost alături mirilor.

Accesul la cea mai aşteptată nuntă a anului s-a făcut cu adeverinţa de vaccinare sau cu un test COVID negativ.

